UHAPŠEN PIROMAN IZ VIŠNJIĆEVE: Polio benzinom ugostiteljski objekat i zapalio ga
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP u sedištu Ministarstva, Upravom za tehniku i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. J. (27), zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.
On se sumnjiči da je 3. oktobra ove godine oko 5,20 časova, zapaljivom tečnošću polio unutrašnjost jednog ugostiteljskog objekta u Višnjićevoj ulici u Beogradu, nakon čega je izazvao požar, i tom prilikom je nastupila materijalna šteta u većem obimu.
Po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.
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