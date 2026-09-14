UHVATIO ME ZA POLNI ORGAN: Aleksa Ilić, optužen za teško ubistvo u Zemunu izneo u sudu odbranu

ALEKSA Ilić (25), koji je optužen za teško ubistvo Dušana V. 21. septembra prošle godine u stanu Zemunu ispričao je danas iznoseći odbranu u Višem sudu u Beogradu da mu je taj čovek stavio ruku na polni organ.

S. J. M.

Uz alkohol, jer je tvrdio da je za protekla 24 časa popio abnormalnu količinu - "cisternu alkohola", može se zaključiti da je to bio osnovni razlog zašto je došlo do zločina.

Ilić je u sudnici ispričao da je prethodnog dana oko 11.30 časova počeo da pije u jednom kafiću, iz kojeg je odlazio i vraćao se i da je ceo dan pio pivo i žestoka pića. Kaže da se par sati posle ponoći čuo sa prijateljem Darkom Stankovićem da se nađu na pumpi tu u kraju u Ulici cara Dušana i da su se našli oko 3 časa.

- Sedeli smo i pili i oko 6.30 časova smo otišli kućama. Ja sam se istuširao i presvukao i vratio oko 7, a došao je i on. Sedeli smo i dalje pili kada nam je prišao nepoznati čovek, to je bio Dušan i pitao: "Šta radite momci, mogu li da vam se pridružim?" Rekao sam mu: "Naravno da može". Posle kratkog vremena Drako i ja smo se posvađali i potukli ispred ulaza u prodavnicu pumpe. Unutra je bila žena, koja je to gledala, pa joj se slošilo, tresla se i tražila pomoć. Darka sam uhvatio za noge i odvukao da ga ta žena ne gleda, a on je ubrzo ustao i otišao kući - ispričao je okrivljeni Ilić.

On kaže da je krenuo kući, kada mu je taj čovek Dušan rekao da je super momak i pozvao ga da idu kod njega, jer blizu živi.

- Pristao sam, jer sam bio pijan i otišao kod njega da se družimo i pijemo. Ušao sam u kuću i seo na krevet u prvoj prostoriji, a on nam je nasuo neko žestoko piće, ne znam koje. On je seo na drugu stranu kreveta i slušali smo muziku i pričali. Stavio mi je ruku na polni organ i rekao: "Skidaj se". Tu sam se preplašio, oblio me hladan znoj. Sklonio sam mu ruku i krenuo ka vratima. Iza sebe sam čuo razbijanje, okrenuo sam se i video ga da u ruci drži parče polomljenog tanjira. Tu su mi se noge odsekle, obuzelo me čudno stanje i ništa oko sebe nisam video, bio mi je totalni mrak - ispričao je Ilić.

Okrivljeni je naveo da se u sledećem trenutku našao na krevetu, a kada se osvestio video je krv na sve strane, Dušana na zemlji vezanog i zarozan tepih.

- Ustao sam i otišao kući da se okupam i skinem krvave stvari. Pozvao sam policijskog inspektora, kojeg sam znao, ali ne sećam se iz kog konteksta i otišao u stanicu policije u Zemunu. Krvave stvari sam izneo iz kuće i bacio ih sa Pupinovig mosta reku. To sam uradio, jer u kući imam psa, pa da ih ne njuši i ne raznosi, a ne da krijem dokaze - kazao je Aleksa Ilić.

Odgovarajući na pitanja rekao je da ne zna da li su vrata kuće bila zaključana i da verovatno nisu, jer je on izašao.

UDARAO GA SVAČIM

PREMA optužnici Aleksa Ilić je Dušana V. ubio tako što mu je zadao više udaraca različitim predmetima, rukama i nogama. Kako se sumnja udarao ga je najmanje 15 puta drvenom letvom, pet puta keramičkom činijom, najmanje 10 puta ga je šutirao i gazio stopalom obuvenim u patiku i najmanje tri puta udarao rukama stisnutim u pesnicu. Kada je Dušan V. preminuo, osumnjičeni mu je vezao ruke iza leđa kablovima i punjačem za telefon i delimično ga prekrio tepihom. Tužilaštvo je navelo da je kod kuće presvukao svu garderobu osim čarapa.