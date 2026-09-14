Suđenja

UHVATIO ME ZA POLNI ORGAN: Aleksa Ilić, optužen za teško ubistvo u Zemunu izneo u sudu odbranu

Slađana Matić

14. 09. 2026. u 15:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ALEKSA Ilić (25), koji je optužen za teško ubistvo Dušana V. 21. septembra prošle godine u stanu Zemunu ispričao je danas iznoseći odbranu u Višem sudu u Beogradu da mu je taj čovek stavio ruku na polni organ.

УХВАТИО МЕ ЗА ПОЛНИ ОРГАН: Алекса Илић, оптужен за тешко убиство у Земуну изнео у суду одбрану

S. J. M.

Uz alkohol, jer je tvrdio da je za protekla 24 časa popio abnormalnu količinu - "cisternu alkohola", može se zaključiti da je to bio osnovni razlog zašto je došlo do zločina.

Ilić je u sudnici ispričao da je prethodnog dana oko 11.30 časova počeo da pije u jednom kafiću, iz kojeg je odlazio i vraćao se i da je ceo dan pio pivo i žestoka pića. Kaže da se par sati posle ponoći čuo sa prijateljem Darkom Stankovićem da se nađu na pumpi tu u kraju u Ulici cara Dušana i da su se našli oko 3 časa.

- Sedeli smo i pili i oko 6.30 časova smo otišli kućama. Ja sam se istuširao i presvukao i vratio oko 7, a došao je i on. Sedeli smo i dalje pili kada nam je prišao nepoznati čovek, to je bio Dušan i pitao: "Šta radite momci, mogu li da vam se pridružim?" Rekao sam mu: "Naravno da može". Posle kratkog vremena Drako i ja smo se posvađali i potukli ispred ulaza u prodavnicu pumpe. Unutra je bila žena, koja je to gledala, pa joj se slošilo, tresla se i tražila pomoć. Darka sam uhvatio za noge i odvukao da ga ta žena ne gleda, a on je ubrzo ustao i otišao kući - ispričao je okrivljeni Ilić.

On kaže da je krenuo kući, kada mu je taj čovek Dušan rekao da je super momak i pozvao ga da idu kod njega, jer blizu živi.

- Pristao sam, jer sam bio pijan i otišao kod njega da se družimo i pijemo. Ušao sam u kuću i seo na krevet u prvoj prostoriji, a on nam je nasuo neko žestoko piće, ne znam koje. On je seo na drugu stranu kreveta i slušali smo muziku i pričali. Stavio mi je ruku na polni organ i rekao: "Skidaj se". Tu sam se preplašio, oblio me hladan znoj. Sklonio sam mu ruku i krenuo ka vratima. Iza sebe sam čuo razbijanje, okrenuo sam se i video ga da u ruci drži parče polomljenog tanjira. Tu su mi se noge odsekle, obuzelo me čudno stanje i ništa oko sebe nisam video, bio mi je totalni mrak - ispričao je Ilić.

Okrivljeni je naveo da se u sledećem trenutku našao na krevetu, a kada se osvestio video je krv na sve strane, Dušana na zemlji vezanog i zarozan tepih.

- Ustao sam i otišao kući da se okupam i skinem krvave stvari. Pozvao sam policijskog inspektora, kojeg sam znao, ali ne sećam se iz kog konteksta i otišao u stanicu policije u Zemunu. Krvave stvari sam izneo iz kuće i bacio ih sa Pupinovig mosta reku. To sam uradio, jer u kući imam psa, pa da ih ne njuši i ne raznosi, a ne da krijem dokaze - kazao je Aleksa Ilić.

Odgovarajući na pitanja rekao je da ne zna da li su vrata kuće bila zaključana i da verovatno nisu, jer je on izašao.

UDARAO GA SVAČIM

PREMA optužnici Aleksa Ilić je Dušana V. ubio tako što mu je zadao više udaraca različitim predmetima, rukama i nogama. Kako se sumnja udarao ga je najmanje 15 puta drvenom letvom, pet puta keramičkom činijom, najmanje 10 puta ga je šutirao i gazio stopalom obuvenim u patiku i najmanje tri puta udarao rukama stisnutim u pesnicu. Kada je Dušan V. preminuo, osumnjičeni mu je vezao ruke iza leđa kablovima i punjačem za telefon i delimično ga prekrio tepihom. Tužilaštvo je navelo da je kod kuće presvukao svu garderobu osim čarapa.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MALI CUNER IZNEO ODBRANU: Na saslušanju nije odgovarao na pitanja
Hapšenja i istraga

0 0

MALI CUNER IZNEO ODBRANU: Na saslušanju nije odgovarao na pitanja

PETAR Guzijan (37) poznat kao Mali Cuner, jer je sin Jovana Guzijana Cunera, kojeg su 2002. godine ubili pripadnici "zemunskog klana", kratko je izneo danas odbranu u Višem tužilaštvu u Beogradu, jer se sumnjiči za pokušaj teškog ubistva Branka B., državljanina BiH i nedozvoljeno nošenje oružja. Kako se sumnja on je subotu u zemunskom naselju Altina iz pištolja pucao u Branka B.

14. 09. 2026. u 14:02

SASLUŠAN NASILNIK IZ CENTRA GRADA: Stefan (28) priznao dva brutalna razbojništva - žrtvi slomio rame pa nastavio da pljačka
Hapšenja i istraga

0 1

SASLUŠAN NASILNIK IZ CENTRA GRADA: Stefan (28) priznao dva brutalna razbojništva - žrtvi slomio rame pa nastavio da pljačka

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Stefan C. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je 11. septembra 2026. godine izvršio krivično delo Razbojništvo nad V.D. i tom prilikom mu naneo tešku telesnu povredu, kao i jer je kasnije istog dana izvršio krivično delo Razbojništvo nad D.S. kojem je tom prilikom naneo laku telesnu povredu.

13. 09. 2026. u 14:43

Politika
Tenis
Fudbal
ZAVRŠILA DVA FAKULTETA: Šta je po obrazovanju Neda Ukraden - Roditelji su bili razočarani što nisam završila medicinu

ZAVRŠILA DVA FAKULTETA: Šta je po obrazovanju Neda Ukraden - "Roditelji su bili razočarani što nisam završila medicinu"