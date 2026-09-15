Oglasio se FSS: "Finale Lige Evrope veliko priznanje i potvrda poverenja u Srbiju!"
Beograd će ugostiti 2029. godine budućeg učesnika Lige šampiona.
UEFA je danas ukazala čast Srbiji i dodelila Beogradu domaćinstvo finala Lige Evrope, koje će se igrati u našoj prestonici 2029. godine.
Tim povodom oglasio se FSS, saopštenjem koje prenosimo u celosti:
"Dobijanje domaćinstva finala Lige Evrope 2029. godine predstavlja veliko priznanje Fudbalskom savezu Srbije i potvrdu poverenja Evropske fudbalske unije (UEFA) u sposobnost naše zemlje da organizuje događaje najvišeg međunarodnog ranga", objavio je danas FSS.
Izvršni komitet UEFA odlučio je danas u Solunu da finalna utakmica Lige Evrope 2029. godine bude odigrana na Nacionalnom stadionu u Beogradu.
"Odlukom Izvršnog komiteta UEFA, prestonici Srbije poverena je organizacija jedne od najznačajnijih utakmica evropskog klupskog fudbala, koja će biti odigrana na novom Nacionalnom stadionu. Dobijanje domaćinstva predstavlja veliko priznanje FSS i potvrdu poverenja UEFA u sposobnost naše zemlje da organizuje događaje najvišeg međunarodnog ranga. Istovremeno, finale Lige Evrope 2029. biće prilika da se Beograd i Srbija predstave Evropi kao domaćini jednog istinskog fudbalskog spektakla", saopšteno je na zvaničnom sajtu FSS.
U saopštenju se podseća da iza uspešne kandidature stoji višemesečni predan rad tima FSS, koji je vodio pripremu kandidature, koordinisao saradnju sa UEFA i partnerima i radio na obimnoj dokumentaciji neophodnoj za organizaciju događaja ovakvog značaja.
Stručnost, posvećenost i istrajnost svih koji su učestvovali u procesu omogućili su da Srbija pred UEFA izađe sa ozbiljnom, sveobuhvatnom i kvalitetnom kandidaturom, navodi se u tekstu.
Sa Terazija 35 ističu da je posebno značajna bila snažna podrška državnih institucija.
"FSS zahvalnost upućuje Vladi Republike Srbije, Ministarstvu finansija i Ministarstvu sporta, koje je okupilo i koordinisalo rad ostalih ministarstava i državnih institucija uključenih u pripremu kandidature i obezbeđivanje neophodnih garancija. Važnu ulogu tokom čitavog procesa imao je i projektni tim Nacionalnog stadiona, koji čini Građevinska direkcija Srbije, čiji su saradnja i stručni doprinos bili od velikog značaja u pripremi kandidature", dodaje se u saopštenju.
Finale Lige Evrope 2029. godine biće jedan od najvećih međunarodnih fudbalskih događaja organizovanih u Srbiji i prilika da novi Nacionalni stadion otvori svoja vrata evropskoj fudbalskoj eliti, objavio je FSS.
"Dobijanjem domaćinstva počinje nova, još zahtevnija faza posla. FSS će u tesnoj saradnji sa UEFA, državnim institucijama i svim partnerima, nastaviti pripreme sa ciljem da Beograd 2029. godine bude dostojan domaćin velikog finala i da Srbija još jednom pokaže gostoprimstvo, organizacionu sposobnost i strast prema fudbalu. Evropa dolazi u Beograd. Finale UEFA Lige Evrope 2029. igraće se u Srbiji", zaključuje se u saopštenju FSS.
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