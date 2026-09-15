Politika

GUJON ISTAKAO: Prijateljstvo sa Rusijom je nacionalni interes Srbije

V.N.

15. 09. 2026. u 12:29

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SRBIJA će i posle predstojećih parlamentarnih izbora sačuvati tradicionalno bliske i prijateljske odnose sa Rusijom, izjavio je novinarima direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon.

ГУЈОН ИСТАКАО: Пријатељство са Русијом је национални интерес Србије

Foto: Instagram/arno.gujon

Odgovarajući na pitanje da li će Beograd i posle vanrednih izbora nastaviti da neguje bliske odnose sa Moskvom, Gujon je rekao:

 - Naročito posle izbora, ukoliko predsednik Aleksandar Vučić nastavi da bude na čelu naše zemlje - izjavioje Gujon na marginama Međunarodnog festivala mladih.

(Sputnjik)

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