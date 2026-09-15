GUJON ISTAKAO: Prijateljstvo sa Rusijom je nacionalni interes Srbije
SRBIJA će i posle predstojećih parlamentarnih izbora sačuvati tradicionalno bliske i prijateljske odnose sa Rusijom, izjavio je novinarima direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon.
Odgovarajući na pitanje da li će Beograd i posle vanrednih izbora nastaviti da neguje bliske odnose sa Moskvom, Gujon je rekao:
- Naročito posle izbora, ukoliko predsednik Aleksandar Vučić nastavi da bude na čelu naše zemlje - izjavioje Gujon na marginama Međunarodnog festivala mladih.
(Sputnjik)
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