GUJON ISTAKAO: Prijateljstvo sa Rusijom je nacionalni interes Srbije

SRBIJA će i posle predstojećih parlamentarnih izbora sačuvati tradicionalno bliske i prijateljske odnose sa Rusijom, izjavio je novinarima direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon.

Foto: Instagram/arno.gujon

Odgovarajući na pitanje da li će Beograd i posle vanrednih izbora nastaviti da neguje bliske odnose sa Moskvom, Gujon je rekao:

- Naročito posle izbora, ukoliko predsednik Aleksandar Vučić nastavi da bude na čelu naše zemlje - izjavioje Gujon na marginama Međunarodnog festivala mladih.

(Sputnjik)