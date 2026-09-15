Grobari mu nikad nisu oprostili 132. večiti derbi, sada je bivši igrač Partizana postao heroj BiH na debiju

Sjajan početak trenerske karijere

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Kada je sredinom decembra 2025. stigao u tabor Veleža, nekadašnji fudbaler Partizana Darko Maletić teško da je pomišljao da će za nepunih godinu dana biti prvi trebner Mostaraca i debi ukrasiti pobedom protiv Sarajeva!

Maletić je nasledio Ibra Rahimića, kom je bio prvi pomoćnik, pred 7. kolo tamošnjeg šampionata, a za vikend je slavio trijumf od 1:0 za beg id donjeg dela tabele.

Karijeru je počeo u Borcu iz Banjaluke, da bi u tom dresu i završio istu. U međuvremenu je nastupao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, klubove poput Rapida, Celja, Zenita i, naravno, Partizana.

Javnost u Srbiji ga najviše i pamti po igrama u crno-belom dresu. Osvojio je duplu krunu sa Partizanom, mada mu Grobari nikada neće zaboraviti 132. večiti derbi - koji je Crvena zvezda dobila rezultatom 4:1.

Naime, Partizan je vodio 1:0 i imao kontru dvojica na golmana. Maletić je bio taj koji je vukao loptu, dodao Moreiri i umesto da vidimo 2:0 na semaforu podignuta je zastavica za ofsajd. Nekoliko godina kasnije, sam Maletić je objasnio tu situaciju.

- Bitno je da te bar zapamte po nečemu. Miroslav Đukić je tada otišao za selektora mlade reprezentacije, došao je Slaviša Jokanović. Prva utakmica derbi. Igramo na Marakani, nema publike. Imao sam sreću, tad se igrao plej-of i plej-aut i bilo je četiri derbija, da igram svaki. I kad nisam bio u prvom planu. Kartoni, neko se povredi i opet ja igram. I onda je došla ta čuvena situacija. Mi smo otišli na zimu sa +6, idemo tamo i ako pobedimo - ćao. Vodili smo 1:0, i na njihov korner ja iz svoje polovine utrčavam i idemo dva na nula. Ko objektivno gleda fudbal, ja sam uradio po svim nekim rezonima, jer je ispred mene bio golman. Svi su me posle pitali što ga nisam driblao, ali šta da sam promašio? Moreira i ja smo išli na golmana. U trenutku kada sam ja pogledao da mu igrački odigram, on je zagazio jedno pola metra u ofsjajd. Dok sam ja odigrao... A on je u tom periodu vikao "daj, daj". I ja mu dam, on već zagazio u ofsajd, sudija diže zastavicu. Ništa! Nema gola - rekao je Maletić svojevremeno za podkast "Indirekt" i dodao:

- Tri minuta posle toga ja pravim faul na 20 metara, oni izjednačavaju iz tog slobodnog udarca. Završilo se 4:1 za njih. To je neki najgori period za mene jer su uglavnom mene okrivili. Ljudi koji objektivno prate fudbal su rekli da je Moreirina veća krivica, ali on je tada dobro igrao, bio glavni igrač i niko ga nije dirao. Nije imao potrebe da ide, mogao je da sačeka da mu dam loptu.

U tom istom podkastu prisetio se i 128. večitog derbija, kada je Partizan slavio sa 4:2 na Marakani.

- Sećam se, bilo je proleće kad smo igrali tamo kod njih na Marakani. U tom trenutku Zvezda je bila na pragu titule, bežali su nam 12 bodova, a mi smo imali neki izmenjen sastav. Došao je Miroslav Đukić, nekoliko mladih igrača... Bukvalno su nas otpisali. Samo što manje da primimo. Tad sam se prvi put susreo sa tunelom na Marakani. on je, uffff... Prvo, uzak je, prolaziš ispod Severa. Zvezda se ne zagreva na glavnom, već na pomoćnom terenu. Mi izađemo prvi, i tu već prolaziš kroz zvižduke i doček, jer nema nikog drugog. Tu su dobacivanja, već onaj prvi pritisak - rekao je Maletić tada, pa nastavio:

- Ono što sam isto prvi put video, mi se postrojimo gore kod svlačionice i sad treba ići kroz tunel koji je možda čak 70-80 metara. Ja sam znao neke igrače, konkretno Koromana iz Rusije. Ovi neki su bili - nema pozdravljanja, ništa. Vidim, bogami, da je tu malo napeto. Silazimo, tunel je uzak, tu već krene malo koškanja. Čak u jednom trenutku, bilo je nekog nagurivanja, one kornjače su uletele među igrače. Izlaziš gore, jedno 35-40.000. Kad zagrmi... Pogotovo stadion u rupi dole, akustičan je. Vidim ja da će biti svega, vatra. Prvih 15 minuta je bilo takvih startova za zatvor. Ja gledam i pitam se: "Ljudi, šta je ovo?"