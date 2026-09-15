RHMZ SE HITNO OGLASIO: Na snazi dva važna upozorenja
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je na svom zvaničnom sajtu čak dva upozorenje - hidrološko i agrometeorološko, a usled vremenskih prilika koje imamo u zemlji.
Kako stoji na sajtu RHMZ-a, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa, a pomenuto hidrološko upozorenje se odnosi na period od 14. do 18. septembra.
Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).
Kada je o agrometeorološkom upozorenju reč, ono se, ističe RHMZ, odnosi na period od 15. do 22. sepmtembra.
Dugotrajan nedostatak padavina i visoke temperature uslovili su izražen deficit vlage u zemljištu. Prema aktuelnim vrednostima SPI, na većem delu teritorije Srbije preovlađuju uslovi jake i ekstremne suše.
Prema prognoziranim vrednostima SPI indeksa sušni uslovi zadržaće se na većem delu teritorije Srbije i tokom narednog perioda. Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimih useva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada, piše na kraju RHMZ upozorenja.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
U SRBIJI DANAS OBLAČNO, MESTIMIČNO S KIŠOM: Temperatura do 25 stepeni
15. 09. 2026. u 07:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)