Društvo

RHMZ SE HITNO OGLASIO: Na snazi dva važna upozorenja

В.Н.

15. 09. 2026. u 12:38

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je na svom zvaničnom sajtu čak dva upozorenje - hidrološko i agrometeorološko, a usled vremenskih prilika koje imamo u zemlji.

РХМЗ СЕ ХИТНО ОГЛАСИО: На снази два важна упозорења

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Kako stoji na sajtu RHMZ-a, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa, a pomenuto hidrološko upozorenje se odnosi na period od 14. do 18. septembra.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

Kada je o agrometeorološkom upozorenju reč, ono se, ističe RHMZ, odnosi na period od 15. do 22. sepmtembra.

Dugotrajan nedostatak padavina i visoke temperature uslovili su izražen deficit vlage u zemljištu. Prema aktuelnim vrednostima SPI, na većem delu teritorije Srbije preovlađuju uslovi jake i ekstremne suše.

Prema prognoziranim vrednostima SPI indeksa sušni uslovi zadržaće se na većem delu teritorije Srbije i tokom narednog perioda. Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimih useva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada, piše na kraju RHMZ upozorenja.

(Telegraf.rs)

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