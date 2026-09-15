CEO REGION ZATEČEN! Evo kako su Hrvati i Bosanci reagovali na vest da se finale Liga Evrope igra u Beogradu
Izvršni komitet Evropske fudbalske unije (UEFA) odlučio je danas da finale Lige Evrope 2029. godine bude odigrano na Nacionalnom stadionu u Beogradu, saopšteno je na zvaničnom sajtu UEFA.
Odluka je doneta na sednici Izvršnog komiteta UEFA u Solunu.
Finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana 23. maja 2029. godine na budućem Nacionalnom stadionu koji se gradi u Surčinu.
"Finale Europa lige 2029. igraće se u Beogradu na stadionu od 257 milijuna evra", naslov je na hrvatskom portalu Index.
- Surčin će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine. Odluku je doneo Izvršni komitet UEFA na sednici u Solunu. Finalna utakmica drugog po jačini evropskog klupskog takmičenja biće odigrana 23. maja 2029. godine na Nacionalnom stadionu u Surčinu, koji se gradi u okviru projekta EXPO. Iste sezone finale Lige šampiona biće održano u Barseloni", piše hravtski portal.
Srbija će tako dobiti priliku da ugosti jedno od najvećih evropskih klupskih finala samo godinu dana nakon završetka stadiona, a Hrvatima nije promklo da će koštati 257 miliona evra.
- Srbija će, zajedno sa Albanijom, 2027. godine biti domaćin Evropskog prvenstva za fudbalere do 21 godine. Utakmice će se, osim u Beogradu, igrati i u Leskovcu, Loznici i Bačkoj Topoli. UEFA je poslednjih godina povećala ulaganja i podršku fudbalskim projektima na području Zapadnog Balkana, a dodela domaćinstva finala Lige Evrope Srbiji predstavlja nastavak tog trenda. Najavljeno je da će izgradnja Nacionalnog stadiona, koji će se prostirati na 121 hektaru zemljišta, koštati oko 257 miliona evra. Stadion će imati kapacitet od približno 52.000 sedećih mesta, a u njegovom sklopu trebalo bi da budu izgrađeni i šoping-centar, fudbalska akademija, kao i, prema najavama, muzej Fudbalskog saveza Srbije".
Velika vest stigla je i u Beograd. Nacionalni stadion, koji je još u izgradnji, biće domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, piše portal Klix.ba.
- Velika vest stigla je i za Beograd – Nacionalni stadion, koji je trenutno u izgradnji, biće domaćin finala Lige Evrope 2029. godine. UEFA je donela odluku da se veliko finale drugog po jačini evropskog klupskog takmičenja odigra upravo u srpskoj prestonici. Beograd će tako dobiti priliku da ugosti jedan od najvećih događaja evropskog klupskog fudbala, i to svega godinu dana nakon što bi Nacionalni stadion trebalo da bude završen".
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