Nesreće

DVOJICA VATROGASACA POVREĐENA NA STOLOVIMA Kvadom sleteli u provaliju

В.Н.

14. 09. 2026. u 17:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DVOJICA vatrogasaca povređena su danas na Stolovima, kada su kvadom sletela na šumskom putu u provaliju.

ДВОЈИЦА ВАТРОГАСАЦА ПОВРЕЂЕНА НА СТОЛОВИМА Квадом слетели у провалију

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako se saznaje, Hitna pomoć ih je prevezla u Opštu bolnicu u Kraljevu.

U toku je dijagnostika a kako se zaznaje, oni nisu životno ugroženi, i svesni su.

Nezgoda se dogodila usled kvara na kvadu.

(Blic)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MALI CUNER IZNEO ODBRANU: Na saslušanju nije odgovarao na pitanja
Hapšenja i istraga

0 0

MALI CUNER IZNEO ODBRANU: Na saslušanju nije odgovarao na pitanja

PETAR Guzijan (37) poznat kao Mali Cuner, jer je sin Jovana Guzijana Cunera, kojeg su 2002. godine ubili pripadnici "zemunskog klana", kratko je izneo danas odbranu u Višem tužilaštvu u Beogradu, jer se sumnjiči za pokušaj teškog ubistva Branka B., državljanina BiH i nedozvoljeno nošenje oružja. Kako se sumnja on je subotu u zemunskom naselju Altina iz pištolja pucao u Branka B.

14. 09. 2026. u 14:02

Politika
Tenis
Fudbal
OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata

OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: "Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata"