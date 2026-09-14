DVOJICA VATROGASACA POVREĐENA NA STOLOVIMA Kvadom sleteli u provaliju

DVOJICA vatrogasaca povređena su danas na Stolovima, kada su kvadom sletela na šumskom putu u provaliju.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako se saznaje, Hitna pomoć ih je prevezla u Opštu bolnicu u Kraljevu.

U toku je dijagnostika a kako se zaznaje, oni nisu životno ugroženi, i svesni su.

Nezgoda se dogodila usled kvara na kvadu.

(Blic)