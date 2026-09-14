SASLUŠANI SVI SVEDOCI ODBRANE: Suđenje roditeljima dečaka koji je usmrtio Andreja Simića (13)

PRED Višim sudom u Nišu danas je završeno saslušanje svedoka koje je predložila odbrana roditelja dečaka koji je 5. oktobra 2023. godine u Niškoj Banji nožem usmrtio svog školskog druga Andreja Simića (13).

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Pred sudom su se posvedočila preostala četiri svedoka, među kojima su bili rođaci optuženih i prosvetni radnici, čime je okončan dokazni postupak saslušanjem svedoka.

Advokat porodice ubijenog dečaka Saša Knežević ocenio je da iskazi ovih svedoka nisu doprineli rasvetljavanju ključnih pitanja u postupku.

– Smatram da ova saslušanja nemaju veze sa suštinom predmeta i da su to puki hvalospevi i samopromovisanje ubice. O detaljima suđenja ne mogu da pričam – rekao je Knežević.

Prema njegovim rečima, naredno ročište zakazano je za 19. oktobar, kada bi trebalo da budu završena neuropsihijatrijska veštačenja roditelja optuženih i sudu dostavljeni pisani nalazi. Odbrana je, kako je najavljeno, predložila i neposredno saslušanje veštaka, što bi moglo da podrazumeva još nekoliko glavnih pretresa.

Knežević očekuje da bi, ukoliko ne bude novih odlaganja, postupak mogao da bude završen do kraja godine.

– Glavni pretres je ključna stvar u ovom postupku i nakon njega više ne bi trebalo da bude novih odlaganja. Nadamo se da će sve proteći bez nečijeg nepojavljivanja i da neće biti opstrukcije postupka. Smatram da je preterano što postupak ulazi u četvrtu godinu i očekujem da ćemo, uprkos svemu, na naredna tri pretresa doći do kraja i dobiti prvostepenu presudu do Nove godine – kazao je Knežević.

Otac ubijenog Andreja, Mića Simić, ocenio je da je i jučerašnje ročište bilo nepotrebno i da se postupak, kako smatra, udaljava od pitanja odgovornosti roditelja.

– Ljudi koji su svedočili nisu naveli nijedan konkretan događaj o kojem bi mogli da svedoče, već su iznosili svoja mišljenja o stvarima u koje nisu imali pravi uvid i o onome o čemu se ovde zapravo radi. Neko ko je tokom meseca možda nekoliko puta bio u kontaktu sa optuženima ne može da svedoči o konkretnim stvarima i bitnim činjenicama. I prošli put su saslušavani njihovi rođaci i kumovi, a sada rođena sestra optužene, još jedna rođaka i dva prosvetna radnika. Očekujemo naredno ročište i nadam se da će do kraja godine konačno biti završena prvostepena presuda – rekao je Simić.

Majka ubijenog dečaka, Sanja Simić, poručila je da od suda očekuje profesionalnost i da se postupak usmeri na, kako je navela, suštinsko pitanje – odgovornost roditelja.

Roditelji dečaka koji je počinio ubistvo, M.M. i M.M.M., optuženi su za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jedno krivično delo zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica. Oni su na početku postupka negirali krivicu, a potom iskoristili zakonsko pravo da se brane ćutanjem.

Podsetimo, Andrej Simić (13) ubijen je 5. oktobra 2023. godine u porodičnoj kući svog školskog druga u Niškoj Banji. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu kuće, nakon što su pozvani u intervenciju. Za ubistvo je osumnjičen tada trinaestogodišnji M.M., koji zbog uzrasta nije krivično odgovoran. Suđenje njegovim roditeljima počelo je 9. februara, a oni se terete za krivična dela u vezi sa bezbednošću i postupanjem prema maloletnom sinu.