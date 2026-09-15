EVROLIGA MENJA PRAVILA: Ukida se nesportska lična greška, evo kako će sudije sada isključivati igrače i trenere

Nova sezona - nova pravila

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Košarkaška Evroliga zvanično je usvojila paket krupnih promena pravila i pojašnjenja koja će stupiti na snagu od inauguracionog Superkupa 2026. godine, kao i tokom sezona 2026/27. u Evroligi i Evrokupu. Najveći rezovi donose potpuno ukidanje dosadašnjeg koncepta nesportske lične greške, novu kategorizaciju tehničkih grešaka i preciznije definisanje čina šuta.

Ova odluka elitnog takmičenja usledila je neposredno nakon što je nekadašnji ugledni arbitar Tod Vornik u svojoj kolumni izrazio ozbiljnu zabrinutost povodom novih FIBA smernica. Vornik je ocenio da su pojedine izmene nepotrebno zakomplikovane i da bi mogle izazvati potpunu konfuziju među sudijama, trenerima, igračima i navijačima – pre svega apostrofirajući formulaciju o „kretanju ramena nagore“ pri šutu, kao i uvođenje termina „ometajući faul“.

Uprkos kritikama, Evroliga je potvrdila primenu novih mehanizama. Tradicionalna nesportska greška odlazi u istoriju, a zameniće je dve nove kategorije:

- Ometajući faul (Disruptive foul): Podrazumeva kontakt kojim se prekida ritam igre i protivnik stavlja u nepovoljan položaj, ali bez elemenata grubosti koji bi zahtevali isključenje. Tu spadaju taktički prekršaji kojima se seče kontranapad ili se namerno zaustavlja sat u završnici četvrtine.

- Flagrantni faul (Flagrant foul): Označava kontakt koji nema veze sa legitimnom košarkaškom igrom, odnosno prekršaje koji su nesmotreni, nasilni ili opasni po zdravlje protivnika.

Oba prekršaja nose istu kaznu na samom meču kao nekadašnja nesportska, ali samo flagrantan faul ulazi u zbir za diskvalifikaciju.

Igrač će biti isključen ukoliko sakupi dva flagrantna faula, dve tehničke greške prve kategorije ili kombinaciju jednog flagrantnog faula i jedne takve tehničke. Trener se isključuje posle dve lične tehničke greške prve kategorije ili tri tehničke greške dodeljene klupi (ili jedne lične i dve sa klupe).

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Sistem tehničkih grešaka takođe dobija novu strukturu:

Kategorija 1 (vodi ka isključenju): Obuhvata nepoštovanje i uvredljivu komunikaciju sa sudijama, provociranje protivnika, ometanje vida igraču pri šutu i simuliranje prekršaja (floping).

Kategorija 2 (administrativna, ne vodi ka isključenju): Odnosi se na odugovlačenje igre, predugo zadržavanje na obruču nakon zakucavanja i defanzivnu silaznu putanju prilikom izvođenja poslednjeg slobodnog bacanja.

Značajne promene pretrpeo je i segment pravila koji se odnosi na faulove pri šutu:

Početak šuta: Šut iz skoka ili iz kretanja sada zvanično počinje u trenutku kada igrač podigne ramena i loptu nagore prema košu, pod uslovom da se igrač nalazi u prednjem polju napada.

Prodor ka košu: Čin šuta pri ulazu obično počinje između linije za tri poena i koša, onog momenta kada igrač pokupi loptu (gather) i nastavi neprekidnu kretnju ka realizaciji.

Tzv. „Rip-tru“ potez: Bočno iznuđivanje kontakta zamahom lopte sa strane na stranu više se nikada ne sudi kao faul pri šutu, već isključivo kao faul na zemlji.

Kontakt sa rukom šutera: Kontakt sa šuterskom rukom nakon izbačaja smatra se dozvoljenim samo ako je minimalan i dogodi se potpuno čisto nakon što je lopta napustila ruku. Bilo kakav kontakt sa strane šake, sa zglobom, podlakticom ili telom i dalje je automatski faul.

Prostor za doskok: Ako defanzivac podmetne nogu u prostor gde šuter doskače, takav prekršaj se od sada automatski kategoriše kao flagrantan faul, a ne kao nekadašnja nesportska greška.

Evroliga je podsetila i na niz pravila koja su prilagođena njenim takmičenjima, a razlikuju se od standardnih FIBA okvira.