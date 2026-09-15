"IZMEĐU SRBIJE I SRPSKE NIJE BILO NIKAKVIH TRZAVICA" Vučić: Onako kako smo se dogovorili prvog dana tako smo tu reč održali do danas

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je da između Srbije i Republike Srpske nema nikakvih trzavica, istakavši da je reč o zajedništvu, data prvog dana, u potpunosti održana do danas.

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- Želeo bih da se zahvalim rukovostvu RS i predsednik Dodiku što obeležavamo ovaj dan. Ovo mi je poslednji put da držim ovakav govor na Dan srpskog jedinstva. Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica. Uvek smo morali da budemo jedni uz druge. Nekada smo imali blokade na Drini, pljuštale optužbe jednih na račun drugih, a srpski narod je samo gubio. Onako kako smo se dogovorili prvog dana tako smo tu reč održali do danas - kazao je Vučić.