ŠEBEK JE "PROIZVOD" PAJTIĆA I PETROVIĆA: Umetna inteligencija je "rekla svoje" (FOTO)
VEŠTAČKA inteligencija "kaže" da je Ivan Šebek, koji je juče predavao “studentsku listu”, direktno pod uticajem Bojana Pajtića i Dušana Petrovića, njihov proizvod.
Kako se može videti, prema analizi umetne inteligencije Petrović i Pajtić su bili sami politički vrh, dok je Šebek je dirketno sprovodio izborne procese, tako što je bio član izbornih komisija, po direktivi njih dvojice koji su definisali odluke.
Pročitajte i samo u nastavku, šta je još "AI" napisao u svojoj analizi Ivana Šebeka.
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