Politika

ŠEBEK JE "PROIZVOD" PAJTIĆA I PETROVIĆA: Umetna inteligencija je "rekla svoje" (FOTO)

В.Н.

15. 09. 2026. u 12:27

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VEŠTAČKA inteligencija "kaže" da je Ivan Šebek, koji je juče predavao “studentsku listu”, direktno pod uticajem Bojana Pajtića i Dušana Petrovića, njihov proizvod.

ШЕБЕК ЈЕ ПРОИЗВОД ПАЈТИЋА И ПЕТРОВИЋА: Уметна интелигенција је рекла своје (ФОТО)

Foto: Novosti

Kako se može videti, prema analizi umetne inteligencije Petrović i Pajtić su bili sami politički vrh, dok je Šebek je dirketno sprovodio izborne procese, tako što je bio član izbornih komisija, po direktivi njih dvojice koji su definisali odluke.

Pročitajte i samo u nastavku, šta je još "AI" napisao u svojoj analizi Ivana Šebeka.

Foto: Printskrin

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