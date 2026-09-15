VEŠTAČKA inteligencija "kaže" da je Ivan Šebek, koji je juče predavao “studentsku listu”, direktno pod uticajem Bojana Pajtića i Dušana Petrovića, njihov proizvod.

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Kako se može videti, prema analizi umetne inteligencije Petrović i Pajtić su bili sami politički vrh, dok je Šebek je dirketno sprovodio izborne procese, tako što je bio član izbornih komisija, po direktivi njih dvojice koji su definisali odluke.

Pročitajte i samo u nastavku, šta je još "AI" napisao u svojoj analizi Ivana Šebeka.

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