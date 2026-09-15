Politika

"SLAVNI PRECI NOSILI SU SLOBODU U SRCU" Vučić: NJihova žrtva nije bila uzaludna

V.N.

15. 09. 2026. u 12:42

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na ceremoniji uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da to nije običan dan u godini već praznik kada se sećamo slavnih predaka koji su nosili slobodu u srcu i poručio da njihova žrtva nije bila uzaludna.

СЛАВНИ ПРЕЦИ НОСИЛИ СУ СЛОБОДУ У СРЦУ Вучић: Њихова жртва није била узалудна

Foto: Novosti

  - Dragi prijatelji, u dnevniku Arčibalda Rajsa stoji zapisano da su na Solunskom frontu septembra 1918. neprijateljske linije pale pred naletom onih koji su nosili slobodu u srcu. Slobodan Jovanović o ovom događaju piše: Ova ofanziva nije bila samo vojni manevar, već vaskrs jedne države iz pepela stradanja - rekao je Vučić u Palati Srbija.

Istakao je da su se danas pre svega okupili da proslave upravo naše uskrsnuće i našu slobodu.

 - Okupili smo se, sabrali smo se, da naše slavne pretke opet pomenemo i da im kažemo da njihova žrtva nije bila uzaludna. Ma gde trenutno živeli, u Beogradu ili Banjaluci, u Novom Sadu ili Trebinju, u Nišu ili Bijeljini, u Parizu ili Njujorku, u otadžbini ili rasuti širom sveta pod nebom koje nije srpsko, a srce im kuca u našem ritmu, ono kuca srpski - naglasio je Vučić.

Kako je rekao, to nije običan dan i nije samo broj u kalendaru.

 - Ovo je dan kada se zaustavljamo, skidamo kape, gledamo u nebo iznad sebe i pitamo se: Odakle smo došli, kroz šta smo prošli, i zašto i kako smo, uprkos svemu, još uvek tu i još uvek svoj na svome, i dalje jedan narod - naglasio je Vučić.

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