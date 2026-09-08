ŠARIĆ TRAŽI DA GA PUSTE NA SLOBODU: Odslužio dve trećine kazne zbog šverca 5.7 tona kokaina
NA današnjem suđenju grupi optuženoj za ubistva pripadnika "škaljarskog klana", u Specijalnom sudu u Beogradu, tužilac Saša Ivanić obelodanio je u sudnici da je Darko Šarić, kome se takođe sudi po ovom predmetu, podneo zahtev za uslovni otpust iz zatvora.
On je pravosnažno osuđen na 14 godina zatvora zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu.
Advokati Pljevljaka podneli su zahtev za uslovni otpust, jer je odslužio dve trećine kazne, u koju mu je uračunat i boravak u pritvoru. Od aprila prošle godine on je smešten u zatvor u Sremskoj Mitrovici, gde je i danas i odakle se dovodi na suđenje za ubistva počinjena u Grčkoj 2020. godine.
Sednica po tom zahtevu je zakazana za 18. septembar.
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