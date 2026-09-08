ŠARIĆ TRAŽI DA GA PUSTE NA SLOBODU: Odslužio dve trećine kazne zbog šverca 5.7 tona kokaina

NA današnjem suđenju grupi optuženoj za ubistva pripadnika "škaljarskog klana", u Specijalnom sudu u Beogradu, tužilac Saša Ivanić obelodanio je u sudnici da je Darko Šarić, kome se takođe sudi po ovom predmetu, podneo zahtev za uslovni otpust iz zatvora.

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On je pravosnažno osuđen na 14 godina zatvora zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu.

Advokati Pljevljaka podneli su zahtev za uslovni otpust, jer je odslužio dve trećine kazne, u koju mu je uračunat i boravak u pritvoru. Od aprila prošle godine on je smešten u zatvor u Sremskoj Mitrovici, gde je i danas i odakle se dovodi na suđenje za ubistva počinjena u Grčkoj 2020. godine.

Sednica po tom zahtevu je zakazana za 18. septembar.