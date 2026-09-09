VUČIĆ U PARIZU: Predsednik Srbije obratiće se javnosti iz Francuske

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se javnosti večeras iz Pariza.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Vučić će se obratiti nakon večere koju za šefove država i vlada Međunarodnog samita o svemiru organizuje predsednik Francuske Emanuel Makron.

Najavljeno je da će Vučić govoriti večeras od 22:30.