Politika

VUČIĆ U PARIZU: Predsednik Srbije obratiće se javnosti iz Francuske

Novosti online

09. 09. 2026. u 19:36

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se javnosti večeras iz Pariza.

ВУЧИЋ У ПАРИЗУ: Председник Србије обратиће се јавности из Француске

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Vučić će se obratiti nakon večere koju za šefove država i vlada Međunarodnog samita o svemiru organizuje predsednik Francuske Emanuel Makron.

Najavljeno je da će Vučić govoriti večeras od 22:30.

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