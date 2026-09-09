Zbog ovoga se voli fudbal: Barselona postigla dva fantastična gola (VIDEO)
RAFINjA je fantastično otvorio novu sezonu. Sjajne igre potvrdio je i na startu Lige šampiona u duelu njegove Barselone i Fejenorda.
Igrao se 3. minut kad je Brazilac zatresao mrežu rivala, ali to je uradio na fantastičan način. Dobio je lopto od Lamina Jamala, zatim se odličnom driblingom oslobodio dvojice čuvara i onda udarcem levom nogom savladao Tjarka Ernsta.
Rafinja je ove sezone u La ligi na četiri utakmice upisao šest golova i jednu asistenciju. U Ligi šampiona mu je ovo prvenac.
Još jedan majstorski gol postigla je Barselona. U 22. minutu ja Karim Adejemi pokazao zašto su ga Katalonci doveli na "Kamp Nou".
Nemac je uneo loptu u sredinu, tukao je sa nekih 20 metara i pocepao je mrežu sunarodnika koji čuva gol Fejenorda.
Podsetimo, Barselona će ove godine u Ligi šampiona pored holandskog kluba igrati protiv Galatasaraja, PSŽ-a, Aston Vile, Sabaha, Mančester sitija i Sportinga.
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