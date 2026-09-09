Zbog ovoga se voli fudbal: Barselona postigla dva fantastična gola (VIDEO)

RAFINjA je fantastično otvorio novu sezonu. Sjajne igre potvrdio je i na startu Lige šampiona u duelu njegove Barselone i Fejenorda.

FOTO: Tanjug/AP/Emilio Morenatti

Igrao se 3. minut kad je Brazilac zatresao mrežu rivala, ali to je uradio na fantastičan način. Dobio je lopto od Lamina Jamala, zatim se odličnom driblingom oslobodio dvojice čuvara i onda udarcem levom nogom savladao Tjarka Ernsta.

Rafinja je ove sezone u La ligi na četiri utakmice upisao šest golova i jednu asistenciju. U Ligi šampiona mu je ovo prvenac.

Još jedan majstorski gol postigla je Barselona. U 22. minutu ja Karim Adejemi pokazao zašto su ga Katalonci doveli na "Kamp Nou".

Nemac je uneo loptu u sredinu, tukao je sa nekih 20 metara i pocepao je mrežu sunarodnika koji čuva gol Fejenorda.

Kareem Adeyemi is tailor made for Barcelona. Top goal! pic.twitter.com/prFl89VNGC — AFC Exclusive (@Arsnl_Exclusive) September 9, 2026

Podsetimo, Barselona će ove godine u Ligi šampiona pored holandskog kluba igrati protiv Galatasaraja, PSŽ-a, Aston Vile, Sabaha, Mančester sitija i Sportinga.

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