Fudbal

Žena mu Srpkinja, tresao mrežu protiv Zvezde, a sada je u Ligi šampiona dao tri gola za 12 minuta

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 09. 2026. u 19:40

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Štutgart je dočekao Viking na početku Lige šampiona, a fudbaler kog dobro pamte navijači Crvene zvezde ima svoje dan.

Жена му Српкиња, тресао мрежу против Звезде, а сада је у Лиги шампиона дао три гола за 12 минута

FOTO: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Nemački tim u prvom poluvremenu došao je do 3:1 prednosti, a reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović imao je savršeno izdanje. 

On je mrežu tresao u 20, 26 i 32. minutu meča i tako gotovo rešio pitanje pobednika već nakon prvog perioda igre. 

Demirović je oženjen Srpkinjom, Sandrom. U brak su supili 2024. godine nakon dugogodišnje veze, a imaju ćerku Leanu. 

- Moja supruga je Srpkinja. Za mene je loš čovek jednostavno loš čovek, bez obzira odakle dolazi, rekao je u jednom intervjuu Demirović. 

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Par svoj privatni život uglavnom drži van fokusa javnosti.

Sandra je bila jedan od najvernijih pratilaca Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. 

Stuttgart 1-0 Viking - Ermedin Demirović 20'
by u/4gjdtokurwa in soccer

Podsetimo, Demirović je bio strelac jedinog gola za Štutgart u pobedi Zvezde 5:1 prošle godine na "Marakani". 

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