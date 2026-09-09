Žena mu Srpkinja, tresao mrežu protiv Zvezde, a sada je u Ligi šampiona dao tri gola za 12 minuta

Štutgart je dočekao Viking na početku Lige šampiona, a fudbaler kog dobro pamte navijači Crvene zvezde ima svoje dan.

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Nemački tim u prvom poluvremenu došao je do 3:1 prednosti, a reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović imao je savršeno izdanje.

On je mrežu tresao u 20, 26 i 32. minutu meča i tako gotovo rešio pitanje pobednika već nakon prvog perioda igre.

Demirović je oženjen Srpkinjom, Sandrom. U brak su supili 2024. godine nakon dugogodišnje veze, a imaju ćerku Leanu.

- Moja supruga je Srpkinja. Za mene je loš čovek jednostavno loš čovek, bez obzira odakle dolazi, rekao je u jednom intervjuu Demirović.

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Par svoj privatni život uglavnom drži van fokusa javnosti.

Sandra je bila jedan od najvernijih pratilaca Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Podsetimo, Demirović je bio strelac jedinog gola za Štutgart u pobedi Zvezde 5:1 prošle godine na "Marakani".

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