PET OSOBA UHAPŠENO: Osumnjičeni za nezakonitu prodaju zemljišta vrednog 1,5 miliona evra
PET osoba uhapšeno je danas zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja pokušale da nezakonito otuđe zemljište površine dva hektara u Kosovu Polju, vredno 1,5 miliona evra, saopštilo je osnovno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini.
Osumnjičenima je, po nalogu tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati.
Sumnja se da su uhapšeni, zloupotrebljavajući svoj službeni položaj ili ovlašćenje, namerno i nezakonito obezbedili M.S. potvrdu o posedu imovine koja se nalazi u Kosovu Polju, površine dva hektara, a zatim je osoba M.S. pokušala, u saradnji sa drugim licima, da otuđi ovu imovinu prodajom licima M.Z. i M.Z. sa falsifikovanim dokumentima, navedeno je u saopštenju tužilaštva u Prištini.
Uhapšeni se sumnjiče za krivično delo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja.
Hapšenje je izvršila tzv. kosovska policija, odnosno regionalna jedinica za istragu privrednog kriminala i korupcije.
Današnja hapšenja su nastavak niza hapšenja na Kosovu i Metohiji zbog sumnji na falsifikovanje dokumenata i nezakonito raspolaganje nepokretnostima.
Tanjug
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