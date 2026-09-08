Nesreće

BUKTE POŽARI PO SRBIJI: Požar na Suvoj planini aktivan, proglašena vanredna situacija u delu Niške Banje, gori i u Deliblatskoj peščari

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 17:24

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ZBOG požara na Suvoj planini, gradski štab za vanredne situacije u Nišu proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije gradske opštine Niška Banja.

БУКТЕ ПОЖАРИ ПО СРБИЈИ: Пожар на Сувој планини активан, проглашена ванредна ситуација у делу Нишке Бање, гори и у Делиблатској пешчари

Foto: Foto Tanjug

Na Suvoj planini od vatre se brani šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka. Požar još nije stavljen pod kontrolu, a najveći problem vatrogascima predstavlja vetar koji neprekidno duva i menja pravac.

Zbog izuzetno nepristupačnog terena, dejstvo sa zemlje je ograničeno, pa se vatra gasi i iz vazduha. U akciju su, pored ruskog protivpožarnog aviona „iljušin“, uključena i tri helikoptera MUP-a Srbije.

Požar kod Majdanpeka pod kontrolom

Požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka je stavljen pod kontrolu.

Helikopter MUP-a Srbije su otišli jer je prestala potreba za njihovim angažovanjem.

Tokom noći i jutra na terenu su vatrogasci i meštani koji sporadično gase žarišta do kojih mogu da stignu.

Vetar ponovo razbuktao vatru u Deliblatskoj peščari

Aktivan je i požar u Deliblatskoj peščari, gde se vatra kod Šušaračkog puta ponovo razbuktavala zbog jakog vetra.

Vatrogasci se sa vatrom bore i na području opštine Majdanpek, u atarima sela Leskovo, Mali i Veliki Krš i Rudna Glava.

Gore šuma i nisko rastinje, a gašenje i na tom području otežavaju vetar i nepristupačan teren, prenosi RTS.

Na terenu su vatrogasci-spasioci koji, zajedno sa meštanima, pokušavaju da požar stave pod kontrolu.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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