BUKTE POŽARI PO SRBIJI: Požar na Suvoj planini aktivan, proglašena vanredna situacija u delu Niške Banje, gori i u Deliblatskoj peščari
ZBOG požara na Suvoj planini, gradski štab za vanredne situacije u Nišu proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije gradske opštine Niška Banja.
Na Suvoj planini od vatre se brani šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka. Požar još nije stavljen pod kontrolu, a najveći problem vatrogascima predstavlja vetar koji neprekidno duva i menja pravac.
Zbog izuzetno nepristupačnog terena, dejstvo sa zemlje je ograničeno, pa se vatra gasi i iz vazduha. U akciju su, pored ruskog protivpožarnog aviona „iljušin“, uključena i tri helikoptera MUP-a Srbije.
Požar kod Majdanpeka pod kontrolom
Požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka je stavljen pod kontrolu.
Helikopter MUP-a Srbije su otišli jer je prestala potreba za njihovim angažovanjem.
Tokom noći i jutra na terenu su vatrogasci i meštani koji sporadično gase žarišta do kojih mogu da stignu.
Vetar ponovo razbuktao vatru u Deliblatskoj peščari
Aktivan je i požar u Deliblatskoj peščari, gde se vatra kod Šušaračkog puta ponovo razbuktavala zbog jakog vetra.
Vatrogasci se sa vatrom bore i na području opštine Majdanpek, u atarima sela Leskovo, Mali i Veliki Krš i Rudna Glava.
Gore šuma i nisko rastinje, a gašenje i na tom području otežavaju vetar i nepristupačan teren, prenosi RTS.
Na terenu su vatrogasci-spasioci koji, zajedno sa meštanima, pokušavaju da požar stave pod kontrolu.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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