ANITA TREĆA ŽRTVA: U bolnici preminula i sestra policajca ubice (49) iz Velikog Gradišta

IAKO su se prethodnih dana rođaci Anite Č. (46) iz Velikog Gradište nadali da će joj biti bolje, jer joj se stanje malo stabilizovalo, nakon što ju je 29. avgusta ranio brat B. K. (49), a zatim pucao u njenu svekrvu Svetlanu Č. (70) i ubio i njenu ćerku i supruga, a potom i sebe, danas je, nažalost, stigla vest da je podlegla povredama.

D.N.

Meštani Velikog Gradišta potreseni su zbog ove vesti, jer su se svi molili da se obe ranjene žene oporave i vrate kući.

- Pričalo se da je Anita bolje i da će, verovatno, uspeti da se oporavi, iako ju je metak pogodio u glavu. Svi smo se obradovali kad smo čuli da joj se stanje stabilizovalo, ali danas smo saznali da je preminula. Sad je iz te kuće živa samo njena svekrva, pa se nadamo da će bar njoj biti bolje - kažu ožalošćeni meštani.

Uništena porodica OD cele porodice, sada je ostala samo nesrećna Svetlana. Nadamo se da će bar ona da preživi, mada, znamo da će joj i tada biti teško. Za kratko vreme ostala je bez sina i unuke koja je imala samo 19 godina, a sada i bez snaje. Tako nešto da se ne poželi ni najgorim neprijateljima - kažu meštani.

Stravičan zločin dogodio se 29. avgusta, kada je policajac B.K. pištoljem najpre teško ranio svoju sestru, a onda i njenu svekrvu. Zatim je ubio sestričinu Jovanu Č. (19) i zeta Sašu Č. (48), a potom počinio samoubistvo. Ovaj višestruki zločin otkriven je kada je jedna prolaznica videla teško povređenu i krvavu sestru ubice kako puzi po dvorištu, nakon čega su komšije pozvale Hitnu pomoć i policiju.

Uzrok ovog zločina bili su nerešeni imovinski odnosi između B. K. i njegove sestre, jer su se, nakon smrti njihovog oca u proleće ove godine, često sukobljavali oko podele nasledstva. Njihov otac je, navodno, svoju imovinu ostavio ćerki, ali njen brat to nije prihvatao.

Kobnog dana, on je pozvao sestru da nasamo razgovaraju u domu pokojnog oca i tu je pucao u nju, a potom je otišao u drugu kuću, gde je ona živela sa porodicom i tamo počinio zločin, a zatim presudio sebi.