POBEGLA OD NASILNOG MUŽA, ON DOŠAO SA 30 LJUDI I MOTKAMA: Dedi se bore za život nakon što su ga pregazili "audijem" - Drama kod Obrenovca

JEZIV slučaj dogodio se juče u naselju Urovci kod Obrenovca, kada je porodični sukob eskalirao u masovnu tuču, a potom i u stravičan incident u kojem je teško povređen deda žene čija je porodica napadnuta.

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Prema nezvaničnim informacijama, sve je počelo nakon što je žena odlučila da napusti supruga i vrati se kod svojih roditelja. Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, ona navodno više nije mogla da izdrži život u zajedničkom domu i žalila se da je muž maltretira.

- Ona je njega juče napustila. Nije mogla više da izdrži u toj kući, žalila se da je muž maltretira i da više nije mogla da izdrži u braku, preživljavala je veliko nasilje. Zato se vratila kod svojih roditelja - kaže izvor.

Međutim, kako navodi naš sagovornik, situacija je nekoliko sati kasnije potpuno eskalirala. Muškarac je, navodno, došao pred kuću ženinih roditelja u nameri da je vrati, ali ovoga puta nije došao sam.

- Došao je sa pojačanjem. Bilo ih je više od 30, stigli su sa nekoliko automobila i parkirali se ispred kuće. Iz vozila su izlazili sa motkama i tada je došlo do brutalne tuče - navodi izvor.

U opštem haosu, prema nezvaničnim informacijama, situacija je potpuno izmakla kontroli.

- Neko od prisutnih je seo u automobil marke "audi" i usred svega pregazio dedu žene čija je porodica napadnuta. Čovek je teško povređen i prevezen je odmah kolima hitne pomoći, gde mu se lekari bore za život, veliko je pitanje da li će preživeti - kaže izvor Kurira.

Ne zna se ko je vozio

Posebno je zabrinjavajuće to što, prema informacijama do kojih je Kurir došao, niko od privedenih, navodno, ne želi da kaže ko je u trenutku incidenta upravljao automobilom.

- Svi su privedeni, ali niko neće da kaže ko je vozio "audi". Sada se utvrđuje ko je sedeo za volanom i kako je tačno došlo do toga da automobilom pregazi čoveka i nanese mu ozbiljne povrede - dodaje izvor.

Policija je, prema nezvaničnim informacijama, privela učesnike incidenta, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti sukoba, kao i pojedinačne uloge osoba koje su učestvovale u događaju.

Istraga bi trebalo da utvrdi šta je prethodilo sukobu, ko je organizovao dolazak grupe pred kuću, ko je učestvovao u fizičkom obračunu, ali i najvažnije pitanje, ko je upravljao automobilom u trenutku kada je teško povređen stariji čovek.

O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu koji u saradnji sa policijom nastavlja rad na rasvetljavanju svih detalja ove drame, nakon čega će protiv aktera biti podnete odgovarajuće krivične prijave.

Za sada nije poznata konačna kvalifikacija dela jer će zavisiti od svih prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica.

(Kurir)