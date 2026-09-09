SAMO ČEKAM KADA ĆE DA NAIĐU: Potresno svedočenje Stojanke Đokić na suđenju ubici njenih sina, snahe i unuke

I DAN - DANAS u kuću ne mogu da uđem. Dok ne popijem lekove, ne mogu da zaspim. Sve mi je u glavi, vraćaju mi se slike, ta vatra, a ja ne verujem da ih nema. Samo čekam kada će da naiđu. Porodica ubice živi, vesele se, slave, kupuju skupe automobile, a mojih vipe nema.

Foto: J. Ćosin/Privatna arhiva

Ovim rečima je u utorak pred Višim sudom u Nišu govorila Stojanka Đokić, majka ubijenog Gorana Đokića, koja je u parničnom postupku protiv Gorana Džonića zatražila naknadu materijalne i nematerijalne štete zbog ubistva sina, snahe Gordane i unuke Lidije.

Gledam na kapiju, sve mi se čini da Lidija ide i viče: ‘Baba, baba...’. „Lidija je bila jako dobro dete, takvo se dete više ne rađa. U životu mrava nije zgazila

Sud je imao pred sobom i nalaz i mišljenje veštaka o Džonićevoj sposobnosti da prati sudski postupak. Veštačenje je ranije zatraženo kako bi se utvrdilo da li je, s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, sposoban da učestvuje u postupku.

Stojanka Đokić tužbom traži 7,5 miliona dinara. Od tog iznosa šest miliona odnosi se na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog bola i gubitka najbližih, dok se ostatak odnosi na materijalnu štetu, troškove sahrana, spomenika i drugih izdataka koje je porodica imala nakon tragedije. Traži i povraćaj novca koji je, prema pravosnažno utvrđenim činjenicama, Džonić oduzeo od žrtava.

Pred sudom je govorila o tome kako je izgledao život njene porodice nakon ubistva.

Foto: Fesbuk Ubijena porodica Đokić

-Tražim odštetu zato što mi je ubijen sin, ni kriv ni dužan, kao i unuka i snaja. To nikada ne mogu da zaboravim. Njihova deca se igraju, veselja prave, pucaju, vesele se, kupuju kola...A mojih više nema – govorila je kroz suze baka Stojanka.

Govoreći o troškovima nakon smrti Gorana, Gordane i Lidije, Stojanka je navela da je porodica bila prinuđena i da se zadužuje.

- Imali smo ogromne troškove oko sahrana, ali za sve nismo ni uzimali račune. Tada nismo znali gde se nalazimo. Sve smo organizovali, davali za podušja, podigli im spomenik. Sve nas je to koštalo više od 15.000 evra. Tuženi ništa od toga nije platio. Čak smo se i zaduživali i još dugujemo – istakla je ona.

Bez Džonića na ročištu Džonić, koji je pravnosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva tročlane porodice Đokić, nije prisustvovao ročištu jer iz tehničkih razloga nije mogao da bude sproveden iz Kazneno-popravnog zavoda Zabela.

A najteže joj je, kaže, da prihvati činjenicu da njene dece više nema.

-Ne mogu da vam objasnim kako sam doživela gubitak. Unuku smo jedva dočekali, jedva su je dobili. Sedam meseci je moja snaja Gordana ležala u bolnici, održavala trudnoću. Unuku smo čuvali do 25. godine, hteli smo da je udamo...- jecala je.

Lidiju, kaže, i dalje očekuje na kapiji.

- Sve mi je u glavi, vraćaju mi se slike, samo čekam kada će da naiđu. Gledam na kapiju, sve mi se čini da Lidija ide i viče: ‘Baba, baba...’. „Lidija je bila jako dobro dete, takvo se dete više ne rađa. U životu mrava nije zgazila. Napuštene životinje je dovodila kući da ih čuvamo – rekla je ona i dodala osvrunuvši se na odnos njenog sina i Džonića da je stalno pozajmljivao novac.

Foto: Fesbuk Goran Džonić

-Tuženi je stalno dolazio kod mog sina u radnju i uzimao novac kad god mu je trebao, kao da je njegov – rekla je.

Navela je i da ne može da razume kako je zbog novca ugašen život cele porodice.

-Nigde se u svetu nije desilo ono što se nama desilo. Imaju pet kuća i sedam plata, otac mu je živeo u Nemačkoj 40 godina, kao i majka. Ne znaju šta imaju, a ubili su zbog para. Kupovao je kamione, traktore, svašta i da ubije za još.. – sa nevericom priča ova 85-godišnja starica.

Njihova deca se igraju, veselja prave, pucaju, vesele se, kupuju kola...A mojih više nema

Tragedija je, kako kaže, ostavila posledice i na njeno zdravlje.

Pred sudom je iznela i tvrdnje o neprijatnostima koje, kako kaže, doživljava od Džonićeve porodice.

- Otac tuženog me vređa kada se sretnemo. Njegova žena takođe. Jednom prilikom mi je njegova žena Suzana rekla da ćutim, da su barem tamo gore zajedno – ispričala je ona pred sudom.

Na narednom ročištu, koje je zakazano za 23. oktobar, trebalo bi da budu saslušani svedoci predloženi na pripremnom ročištu.

Džonić je zbog ubistva Gorana Đokića, njegove supruge Gordane i njihove ćerke Lidije pravnosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.