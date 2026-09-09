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STIGLO NAORUŽANJE ZA DREVNI "STALJINGRAD": Ruski vojnici u Volgogradu dobili nešto neverovatno

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

09. 09. 2026. u 19:46

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NARODNI front predao je borcima u zoni Specijalne vojne operacije partiju tehnike i opreme u Volgogradu, saopštila je RIA Novosti pres-služba ovog društvenog pokreta.

СТИГЛО НАОРУЖАЊЕ ЗА ДРЕВНИ СТАЉИНГРАД: Руски војници у Волгограду добили нешто невероватно

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

 - U Volgogradu, u podnožju Mamajevog kurgana, održana je primopredaja još jedne partije tehnike i opreme jedinicama koje izvršavaju zadatke u zoni Specijalne vojne operacije - navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno, pomoć je formirana u skladu sa zahtevima vojnika. U sastavu pošiljke nalazili su se motorna vozila i druga motorna tehnika, kvadrokopteri sa kompletima baterija, radio-stanice i antene, električni generatori, ruteri, računarska oprema i drugo.

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