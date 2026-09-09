GUJON: Videli smo u drugim zemljama kakvu nesreću narodu donose levo-liberalne politike

ARNO Gujon oglasio se na Iksu i komentarisao Dragana Đilasa, Zdravka Ponoša, Mariniku Tepić i Gorana Ješića.

Foto: Tanjug/Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju/ Marko Petrović (HO)

- Odslušao sam Dragana Đilasa, Zdravka Ponoša, Mariniku Tepić i Gorana Ješića!

Toliko kontradiktornih izjava i nelogičnosti u tako kratkoj konferenciji za medije je zaista neverovatan poduhvat!

Goran Ješić kaže da se Vučić “rodio kao radikal”. A ja sam mislio da se ljudi rađaju kao slatke bebe a tokom života postaju liberali, komunisti ili konzervativci. Za Ješića je Vučić jedini čovek na svetu koji se rodio sa ideologijom. Nadčovek!

Zdravko Ponoš hvali zemlje EU i kudi Srbiju gde je “bezbednost imaginarna stvar”. A samo u jednoj Belgiji je broj napada na ljude sa izazivanjem teških telesnih povreda čak 80 puta veći nego u Srbiji (osamdeset puta!)!

Dragan Đilas kaže da je njihov cilj da “Srbija postane članica Evropske Unije kako bi građani Srbije imali kvalitet života kao ljudi širom Evrope”, praveći namernu zabludu da je članstvo jednako bogatstvu, kao da je ekonomski bolje biti Rumunija nego Švajcarska, kao da se dosadašnji napredak Srbije bez članstva ne računa.

Marinika Tepić završava sa pleonazmom “Evropska Srbija” kao da biramo da li će ona biti azijska, afrička ili američka. Srbija je Evropa ko god da je na vlasti i tako je jedno hiljadu godina.

Ako u tako važnom političkom trenutku nisu sposobni da precizno izraze svoje ideje, kako da očekujemo da će i te ideje pravilno pretvoriti u dela? Što se mene tiče i ne moraju uopšte da ih realizuju jer smo videli u drugim zemljama kakvu nesreću narodu donose levo-liberalne politike - naveo je Gujon na Iksu.