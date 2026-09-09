Svet

MEDVEDEV DEMASKIRAO BRISEL: „Mogli ste sve drugačije, a napravili ste KOBNU GREŠKU!“

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 19:45

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EVROPA je mogla potpuno drugačije da postupi kada je reč o sukobu u Ukrajini, ali je ignorisala stav Rusije, izjavio je predsednik stranke „Jedinstvena Rusija“ i zamenik predsednika Saveta bezbednosti RF Dmitrij Medvedev.

МЕДВЕДЕВ ДЕМАСКИРАО БРИСЕЛ: „Могли сте све другачије, а направили сте КОБНУ ГРЕШКУ!“

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

-Činilo mi se da je čitav niz država i političara sa kojima smo gradili odnose trebalo da bude mudriji... Na primer, Evropljani. Oni su mogli potpuno drugačije da se postave kada je ovaj sukob počeo, rekao je Medvedev u intervjuu za list „Vedomosti“.

On je naglasio da ne govori o tome da je Evropa trebalo da prihvati ruski stav, već da je mogla da proceni situaciju, uzme u obzir zabrinutost Rusije i razloge njenog protivljenja ulasku pojedinih zemalja u NATO.

-To je elementarna stvar... Zašto bismo mi trebalo da se radujemo širenju NATO-a? Svi to razumeju. Ali oni su jednostavno ignorisali naš stav, poručio je Medvedev.

sputnikportal.rs

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