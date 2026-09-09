TEŠKA NOĆ NA BEOGRADSKIM ULICAMA:: Motociklista i dečak teško povređeni
U BEOGRADU se tokom protekle noći dogodila saobraćajna nesreća, u kojoj je teško povređen motociklista, saopšteno je agenciji Tanjug u službi hitne pomoći.
Saobraćajna nesreća se dogodila u 22.40 sati, na autoputu u smeru ka Nišu, a teško povređeni motociklista je prevezen u Urgentni centar.
Takođe, kod tržnog centra Karaburma dogodila se saobraćajna nesreća prilikom koje je dečak koji je oboren sa bicikla zadobio teške telesne povrede. Njega je ekipa hitne pomoći prevezla na Institut za majku i dete.
Tokom noći dogodile su se još tri saobraćajne nezgode, u kojima je više osoba lakše povređeno.
Hitna pomoć imala je tokom noći 118 intervencija, od kojih je 21 bila na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici a na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba.
(Tanjug)
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