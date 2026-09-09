"NASTAĆE HAOS, DAJ BOŽE DA RASPIŠE IZBORE U SREDU-ČETVRTAK" Poslušajte plan Đokićevih pristalica kako da ga "ožive" nakon što je vetiran

PRISTALICE političara Đokića prave planove za njegov povratak na listu, nakon što je vetiran.

Foto: A.K./ATAImages

Sve se dešava u jednom kafiću u Beogradu.

- ako insistiramo na pravilu "50%+1 glas" nastaće haos... Ljudi su razočarani... realno je pao, a mi sad prekrajamo glasove

- cepanje pokreta je svakako... Cepanje je 40-40%... svi se slažemo ovde da rektor mora da bude na listi ako hocemo da prezivimo izbore...

- svakako je sve otislo u pizdu materinu... sve je klanje.. Imas lek za smirenje?

- kad bude krenula kampanja u NS za pet dana, mi kazemo 'Đokić je tehnički kandidat!'.. Ne vidim drugu opciju

- naše su šanse pale 30% danas, imamo konfrontaciju.. Jebe mi se za Novu S i RTS, sta ce oni da kazu, sa cim mi izađemo - to je lista!

- znači, molimo Boga da raspiše izbore u sredu - četvrtak, u ovom ludilu pravni tim Beograd preda prvog na listi i to je to

- onda nema potrebe za pričom, ako ce pravni tim da lažira da je Đokić prvi na listi.