Rođak Tonija Kukoča režirao senzaciju u hrvatskom Kupu

Segesta priredila jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dela Hrvatskog kupa.

Zeljko Milicevic / AFP / Profimedia

Drugoligaš iz Siska je na svom terenu savladao Osijek sa 3:1 i tako izborio plasman u osminu finala.

Junak velikog trijumfa domaćina bio je Tonći Kukoč-Petraelo, rođak legendarnog hrvatskog košarkaša Tonija Kukoča. Fudbaler koji je tokom karijere nosio i dres Hajduka odigrao je ključnu ulogu u velikoj pobedi Segeste.

Kukoč-Petraelo je u 41. minutu pogodio za vođstvo Segeste, a u samom finišu prvog poluvremena ponovo se našao u centru pažnje. U nadoknadi vremena je asistirao Petru Brleku, koji je povisio na 2:0 i domaćinu doneo ogromnu prednost pred nastavak.

Osijek je uspeo da se vrati u utakmicu. Niko Farkaš je u 54. minutu smanjio na 2:1 i dao gostima nadu da mogu da izbegnu eliminaciju, ali do izjednačenja ipak nisu stigli.

Segesta je izdržala pritisak i u samom finišu stavila tačku na senzaciju. Vilim Gec je u trećem minutu nadoknade pogodio za konačnih 3:1 i potvrdio jedan od najvećih trijumfa sisačkog kluba.