GORAN JELISIĆ ZATRAŽIO OD HAGA USLOVNI OTPUST: U zatvoru završio fakultet i više kurseva

GORAN Jelisić, Srbin iz Bijeljine, kojeg je Haški tribunal 1999. godine osudio na 40 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja 1992. godine , podneo je predsedniku Mehanizna za krivične sudove u Hagu zahtev za prevremeno puštanje na slobodu posle dve trećine izdržane kazne.

Foto: Printskrin, Vikipedija

On je uhapšen 22. januara 1998. godine i u Hagu je priznao sve zločine za koje je bio optužen, osim za genocid, za šta je i oslobođen. Posle pet godina u pritvoru u Sheveningenu 2003. godine je prebačen u Italiju na izdržavanje kazne gde je bio u nekoliko zatvora narednih 20 godina. Pošto su Italijani utvrdili da se rehabilitovao i po njihovim zakonima izdržao kaznu za svoje zločine, oni su ga 2023. godine vratili u Holandiju, odakle je u aprilu prošle godine prebačen u zatvor u Belgiji. Italijanske vlasti su mu zbog dobrog vladanja i napredovanja u rehabilitaciji ranije smanjili kaznu za pet godina, što je prihvatio i Mehanizam u Hagu.

Jelisić u zahtevu za uslovni otpust navodi da je svestan da je osuđen za teška krivična dela, koja je počinio kada je imao 24 godine, da se kaje za svoje teške zločine, da svaki dan oseća grižu savesti prema žrtvama i njihovim porodicama i da se moli da mu oproste. On kaže i da ga muče noćne more i da često misli na žrtve i njihove familije. Shvatio je da su ratovi besmisleni i da ga na to podseća rat u Ukrajini.

Navodi i da se u potpunosti rehabilitovao, da se prema svim zatvorenicima lepo i ljubazno odnosi bez obzira na pol, rasu i veru i da se dok je bio u zatvoru u Italiji uključio u procese obrazovanja i usavršavanja, pa je tamo završio Fakultet političkih nauka, elektrotehničku školu, školu za električara, školu italijanskog jezika pri Univerzitetu u Sijeni, opštu školu obrazovanja, profesionalne kurseve za kuvara, šnajdera, stolara, tehničara za popravku svih vrsta aparata za espreso kafu, za rad u ugostiteljskim objektima sa HACCP setrifikatom i više kurseva o lepom ponašanju. Tako je u Italiji radio u zatvorskim kuhinjama, kao krojač, popravljao espreso aparate, a pred kraj i u kol centru Ministarstva zdravlja, gde je ljudima zakazivao termine za preglede kod lekara specijalista i za operacije. Sada u zatvoru u Belgiji pohađa nastavu holandskog jezika za strance, a njegov profesor je napisao da Goran rado uči i napreduje i da mu je zadovoljstvo da mu drži časove.

On je opisao i događaj iz zatvora Masa u Italiji iz 2022. godine, kada je došlo do svađe, pa je jedan zatvorenik krenuo da napadne na jednu ženu, a Jelisić je stao između i nju povukao iza svojih leđa i tako je zaštitio, jer je onda taj zatvorenik njega udrio pesnicom u rame, a ne tu ženu.

On je rekao da ukoliko bude pušten na uslovnu slobodu namerava da živi u Srbiji, gde ima kuću.