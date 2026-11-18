KLJUČNO POJAČANJE NA LINIJI FRONTA: Rusija isporučila novu tranšu unapređenih lovaca Su-34
NAKON isporuke najnovije serije jurišnih lovaca dugog dometa Su-34 Vazdušno-kosmičkim snagama Rusije, o čemu je izvešteno 17. novembra, ruski državni tehnološki konglomerat otkrio je da ovi avioni prolaze kroz proces stalne modernizacije.
„Fabrike aviona u sastavu korporacije ’Rosteh‘, koje realizuju državni plan nabavki za potrebe odbrane, kontinuirano unapređuju svoje proizvodne procese kako bi osigurale doslednu i pravovremenu isporuku letelica oružanim snagama. Frontovski bombarderi Su-34 zauzimaju značajno mesto u našoj ponudi; pokazali su visoke udarne sposobnosti, impresivan operativni domet i pouzdanost u borbenim uslovima. Naši konstruktori aviona nastavljaju da ih usavršavaju i modernizuju”, navodi se u saopštenju pres-službe.
Važna prekretnica u kontinuiranoj modernizaciji aviona Su-34 bio je prelazak sa proizvodnje osnovne verzije na unapređenu varijantu Su-34M, koja poseduje značajno poboljšanu avioniku. Nedavno, u julu 2026. godine, na avionima Su-34 primećeni su novi oklopi za antene na gornjem delu trupa, čija je namena verovatno poboljšanje povezanosti radi efikasnijeg izvođenja preciznih udara. Pretpostavlja se da ove antene integrišu satelitske komunikacije, napredne sisteme za prenos podataka ili elektronske sisteme za izvršavanje misija; njihov položaj na letelici ukazuje na to da je najverovatnije reč o sistemima za komunikaciju i pozicioniranje. Jedna od ključnih promena u operativnoj doktrini aviona Su-34, uočena tokom rusko-ukrajinskog rata, ogleda se u većem oslanjanju na klizeće bombe radi dejstva po ciljevima sa većih udaljenosti.
Prvi unifikovani moduli za klizenje i korekciju, koji su 2023. godine ušli u široku upotrebu, omogućili su bombama – izbačenim sa visina od 10.000 do 12.000 metara – domet od 40 do 50 kilometara, pri čemu je taj domet kasnije povećan na 80 kilometara. U oktobru 2025. godine, zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ukrajine, Vadim Skibicki, izjavio je da je novi tip klizeće bombe pokazao domet od 193 kilometra. Tokom početnih meseci rata 2022. godine, avioni Su-34 pretrpeli su ogromne i neodržive gubitke; međutim, zahvaljujući unapređenjima flote i promenama u načinu izvođenja operacija, od 2023. godine ovi avioni su počeli da igraju značajniju ulogu u sukobu, uz znatno manje gubitke po borbenom letu.
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