NAKON isporuke najnovije serije jurišnih lovaca dugog dometa Su-34 Vazdušno-kosmičkim snagama Rusije, o čemu je izvešteno 17. novembra, ruski državni tehnološki konglomerat otkrio je da ovi avioni prolaze kroz proces stalne modernizacije.

Foto: Vikipedija/Doomych

„Fabrike aviona u sastavu korporacije ’Rosteh‘, koje realizuju državni plan nabavki za potrebe odbrane, kontinuirano unapređuju svoje proizvodne procese kako bi osigurale doslednu i pravovremenu isporuku letelica oružanim snagama. Frontovski bombarderi Su-34 zauzimaju značajno mesto u našoj ponudi; pokazali su visoke udarne sposobnosti, impresivan operativni domet i pouzdanost u borbenim uslovima. Naši konstruktori aviona nastavljaju da ih usavršavaju i modernizuju”, navodi se u saopštenju pres-službe.



Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Prvi unifikovani moduli za klizenje i korekciju, koji su 2023. godine ušli u široku upotrebu, omogućili su bombama – izbačenim sa visina od 10.000 do 12.000 metara – domet od 40 do 50 kilometara, pri čemu je taj domet kasnije povećan na 80 kilometara. U oktobru 2025. godine, zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ukrajine, Vadim Skibicki, izjavio je da je novi tip klizeće bombe pokazao domet od 193 kilometra. Tokom početnih meseci rata 2022. godine, avioni Su-34 pretrpeli su ogromne i neodržive gubitke; međutim, zahvaljujući unapređenjima flote i promenama u načinu izvođenja operacija, od 2023. godine ovi avioni su počeli da igraju značajniju ulogu u sukobu, uz znatno manje gubitke po borbenom letu.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić