VRŠILAC dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Radio-televizije Srbije Borivoje Uskoković izjavio je za UNS da je jučerašnji razgovor u policiji, na koji je pozvan po nalogu Višeg javnog tužilaštva povodom emitovanja intervjua sa vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem, bio korektan i da se pozvao na zaštitu tajnosti novinarskog izvora.

Foto Printskrin RTS

Borivoje Uskoković je naveo da je u policiji izjavio da nije bio u neposrednom kontaktu sa Aleksandrom Radićem, protiv kog je pokrenut postupak zbog sumnje na pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kao i zbog sumnje na odavanje tajnih podataka u vezi sa aferom "zvučni top", a za kojim je nakon što je napustio Srbiju, raspisana poternica.

-Rekao sam da smo nakon emitovanja intervjua dobili saopštenje Višeg javnog tužilaštva da se pokreće postupak kako bi se utvrdilo ko je i kako sa njim kontaktirao. Pozvao sam se na član 58. Zakona o javnom informisanju i medijima, koji se odnosi na tajnost izvora informacija, i rekao da nisam dužan da otkrijem izvor informacije, naveo je Uskoković.

Objasnio je da ga, kao urednika, nije zanimalo na koji način je novinar, odnosno osoba koja mu je ponudila intervju, došla do informacije.

-Ta osoba mi je samo ponudila ekskluzivan intervju. Za mene je to bilo dovoljno kao uredniku. Pitao sam: 'Šta imaš ekskluzivno?' Rekao mi je: 'Imam Radića.' Odgovorio sam: 'Okej, daj da pogledam o čemu se radi.' Kada sam pogledao, dao sam da to ide u program. Emitovali smo prilog u Dnevniku 2, rekao je Uskoković.

Istakao je da mu je jedini cilj da u programu objavi sve važne informacije, kao i da sve što RTS objavi bude u skladu sa zakonima.

Uskoković je dodao da su se o ovom slučaju danas oglasili i reprezentativni sindikati RTS-a, ocenivši da je sporno što Više javno tužilaštvo ispituje okolnosti kontakta sa Radićem, iako je on davao izjave i drugim medijima.

-Zanimljivo je da se gospodin Radić oglašavao i u drugim medijima, a Više javno tužilaštvo je našlo za shodno da nas propituje i stavlja u te neke procese, naveo je Uskoković.

Ocenio je da je postupanje tužilaštva pogrešno i ukazao na to da je i Visoki savet tužilaštva, kako je rekao, kontrolisao i osporavao rad Višeg javnog tužilaštva.

-Sramota je da se na takav način postupa prema ljudima. Verovatno misle da će nekoga zaplašiti, ali mi se na slobodnom RTS-u više ne plašimo nikoga. Radimo ono što treba da radimo, kao profesionalci, jer to i jesmo, rekao je Uskoković.

Uskoković je juče, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, obavio informativni razgovor u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova, u svojstvu građanina.

Razgovor je obavljen u okviru predistražnog postupka koji se odnosi na emitovanje intervjua sa vojnim analitičarem i novinarom Aleksandrom Radićem u Drugom dnevniku RTS-a 30. oktobra.

Radić je u intervjuu za RTS govorio o bezbednosnoj situaciji u Srbiji, navodeći da “poseban problem predstavljaju paralelne bezbednosne i naoružane strukture”.

(sputnikportal.rs)

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