U SPECIJALNOM sudu u Beogradu danas je, iznošenjem završnih reči, okončano ponovljeno suđenje bivšem načelniku Službe za specijalne istražne metode (SSIM) UKP MUP Srbije Dejanu Milenkoviću.

Foto: Z. Jovanović

Sa njim je na optuženičkoj klupi i bivši sekretar MUP Dijana Hrkalović, ali je postupak protiv nje razdvojen, jer je sud obavešten da je ona pomilovana odlukom sada bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Izricanje presude je zakazano za 11. decembar.

Tužilac Javnog tužialštva za organizovani kriminal (JTOK) ostao je pri tvrdnjama da je dokazana Milenkovićeva krivica i zatražio da se kazni zatvorom od godinu dana zbog zloupotrebe službenog položaja. Sa druge strane, Milenković, ali i njegov branilac, advokat Đorđe Kalanj su suprotnog mišljenja.

Bivši načelnik SSIM je na prvostepenom suđenju oslobođen krivice. Ovakvu odluku krivičnog veća je osporio Apelacioni sud u Beogradu, koji je presudu ukinuo i naložio novo suđenje.

- I u ponovoljenom postupku je dokazano da Milenković nije načinio čak ni disciplinski prekršaj, a kamoli krivično delo - jasan je bio advokat Kalanj. - Sud je čak izveo i nove dokaze, koje su, takođe, išli u prilog mom branjeniku, koji je isključio radi po zakonu, ali i internim aktima i propisima Ministarstva unutrašnjih poslova i policije.

Milenković je u svojoj završnoj reči istakao da veruje u sud:

- Ne treba mi milost, već nezavisni sud i pravičnost.

Rešenje još nije stiglo Foto: P. Milošević REŠENjE o pomilovanju Dijane Hrkalović, prema nezvaničnim saznanjima, još nije dostavljeno strankama u postupku. Višem sudu u Beogradu je Ministarstvo pravde dostavilo samo spisak osoba, koje su pomilovane, a na njemu je i njeno ime. Rešenje se još čeka, pa je iz tog razloga sud juče razdovjio postupak. Pored toga, pred JTOK je u toku psotupak u vezi ovih odluka o pomilovanju. Sudija je navela da će predmet protiv Hrkalovićeve biti zaveden pod posebnim brojem.

Pored toga, on je izjavio da se nada da će sada doći vreme da se utvrde svi koji su umešani u ubistvo advokata Dragoslava Miše Ognjanovića. Na jednom od prethodnih ročišta Milenkvoić, ali i pojedini svedoci označili su dva policijska funkcionera kao osobe, koje su ometale istragu ovog zločina.

Na optuženičkoj klupi u ovom predmetu, pored Milenkovića i Hrkalović, sedeo je i bivši načelnik novosadske policije Milorad Šušnjić. On je prvostepenom presudom osuđen na godinu dana, ali mu je Apelacija povećala na četiri godine zatvora. Bivša državna sekretarka je u prvostepenom postupku osuđena na 16 meseci, dok je Milenković bio oslobođen.

Optužnim predlogom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Hrkalović se tereti za dva krivična dela trgovina uticajem u produženom trajanju, zbog čega je tužilaštvo tražilo da joj sud izrekne kaznu zatvora od pet godina.