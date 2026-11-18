MUŠKARAC S. D. (oko 60) ubijen je danas na parkingu tržnog centra u Suvoj Reci, pred suprugom i maloletnom ćerkom, nakon iznenadne svađe, potvrdilo je Osnovno tužilaštvo u Prizrenu. Osumnjičenom R. H. određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje na teško ubistvo i neovlašćeno posedovanje oružja. Dok tužilaštvo nastavlja da istražuje motiv, pojedini mediji objavili su da je osumnjičeni ranije osuđen na 19 godina zatvora zbog ubistva supruge u Švajcarskoj.

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Osnovno tužilaštvo u Prizrenu saopštilo je da se ubistvo dogodilo danas, 18. novembra, oko 12.03 časova, na parkingu tržnog centra u Suvoj Reci.

Prema početnim rezultatima istrage, osumnjičeni R. H. je, posle iznenadne svađe, iz vatrenog oružja pucao u S. D., u prisustvu njegove supruge i maloletne ćerke.

Tužilaštvo je slučaj kvalifikovalo kao teško ubistvo.

Na lice mesta izašli su dežurni tužilac Odeljenja za teška krivična dela, policijske jedinice i forenzičari, a telo ubijenog upućeno je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a tužilaštvo je najavilo da će u zakonskom roku podneti zahtev za određivanje pritvora.

Sumnja se da je svađa izbila zbog parking mesta

Osumnjičeni je uhapšen nedugo nakon ubistva, u blizini sela Neprebište, dok je pokušavao da pobegne.

Prema svedočenjima građana, pucnjavi je prethodila verbalna rasprava, nakon koje je osumnjičeni ispalio više hitaca prema žrtvi.

Mediji u međuvremenu su objavili da se ubistvo dogodilo na parkingu tržnog centra „Ben Center“ i da je povod za sukob navodno bilo parking-mesto.

Takav motiv, međutim, tužilaštvo za sada nije potvrdilo.

Glavni tužilac u Prizrenu Petrit Krieziu potvrdio je medijima i da je pronađeno i oduzeto oružje za koje se sumnja da je korišćeno u ubistvu.

Mediji: Osumnjičeni ranije osuđen za ubistvo supruge u Švajcarskoj

Pojedini mediji, među kojima su Reporteri i Sinjali, identifikovali su osumnjičenog kao Rahmana Hotija i objavili da je on prethodno u Švajcarskoj osuđen za ubistvo supruge.

Prema njihovim navodima, reč je o slučaju iz novembra 2011. godine u Sent Galenu, kada je muškarac automobilom udario suprugu sa kojom nije živeo, a zatim je usmrtio udarcima metalnim predmetom.

Švajcarski javni servis SRF je maja 2013. izvestio da je počinilac tog ubistva osuđen na 19 godina zatvora, dok je marta 2014. objavio da je kazna potvrđena i u drugostepenom postupku.

Ipak, zvanično saopštenje tužilaštva u Prizrenu navodi samo inicijale današnjeg osumnjičenog, a njegov identitet i eventualna povezanost sa ranijom presudom u Švajcarskoj nisu potvrđeni u tom saopštenju.

Tužilaštvo je najavilo nastavak intenzivne istrage radi potpunog rasvetljavanja motiva i okolnosti ubistva.

(Kossev)