HAPŠENJE U NOVOM SADU: Pretio smrću većem broju građana na Novom naselju, policija mu odmah stavila lisice
PRIPADNICI policije uhapsili su G. M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštilo je danas Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati povodom incidenta koji se dogodio 25. oktobra ove godine u novosadskom kvartu Novo naselje. Prema navodima tužilaštva, tom prilikom su dve osobe uputile ozbiljne pretnje po život većem broju građana, čime je ugrožena njihova sigurnost.
Iz Osnovnog javnog tužilaštva navode da će G. M. u zakonskom roku od 48 časova biti priveden na saslušanje kod postupajućeg javnog tužioca, nakon čega će biti doneta odluka o daljem toku postupka. Za sada nije saopšteno da li je identifikovan i drugi učesnik ovog događaja.
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