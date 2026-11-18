Tuga: Preminuo legendarni fudbaler i predsednik Novog Pazara
Fudbalski klub Novi Pazar zavijen je u crno nakon vesti da je u 74. godini preminuo Tarik Imamović, nekadašnji fudbaler, predsednik kluba i istaknuti sportski radnik.
Imamović je tokom višedecenijskog angažmana ostavio dubok trag u novopazarskom fudbalu. U najtežim vremenima ulagao je veliki trud i energiju u razvoj kluba, kojem je posvetio značajan deo svog života.
Vest o njegovoj smrti potresla je sve u sportskom kolektivu, koji se od nekadašnjeg čelnika oprostio emotivnom porukom na zvaničnim kanalima.
- Novi Pazar se danas oprašta od Tarika Imamovića, nekadašnjeg fudbalera i predsednika FK Novi Pazar i dugogodišnjeg sportskog radnika koji je dao značajan doprinos razvoju pazarskog fudbala. Preselio je na ahiret u 74. godini života. Ostaće upamćen po svom nesebičnom radu i angažovanju, posebno u oblasti sporta - saopštili su iz kluba.
Porodica je obavestila javnost da će se dženaza obaviti u četvrtak, 19. novembra 2026. godine, na Velikom groblju u Novom Pazaru, sa polaskom od Parničke džamije.
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