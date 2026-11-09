UČENICA IZ KRALJEVA POGINULA U NESREĆI KOD ZAGREBA: Oglasili se iz škole koju je pohađala

UMETNIČKA škola u Kraljevu saopštila je da je juče, u prevrtanju srpskog autobusa kod Zagreba, stradala učenica ove škole.

Foto: Tanjug/Hina/Daniel Kasap

- Umetnička škola u Kraljevu sa nevericom i neizmernim tugom saopštava da se juče u blizini Zagreba dogodila teška saobraćajna nesreća. Na put ka Pragu, gde je trebalo da učestvuju na simpozijumu umetničkih škola, krenula su dva učenika četvrtog razreda i jedan nastavnik. Tokom putovanja došlo je do prevrtanja autobusa u kojem su se nalazili naši dragi učenici i nastavnik. U ovoj teškoj nesreći život je izgubila naša učenica, dok su nastavnik i drugi učenik zadobili povrede. Prema informacijama kojima raspolažemo, oboje su medicinski zbrinuti i nalaze se van životne opasnosti - navodi se u saopštenju.

Kako ističu iz škole u Kraljevu, učenica koja je stradala "bila je deo kolektiva, školske svakodnevice i porodice koju čine njeni drugovi i nastavnici".

- Njeno mesto ostaje među nama, a sećanje na nju zauvek će biti deo naše školske porodice. Neka joj je večna slava i hvala. U ovim najtežim trenucima, naše misli su uz porodicu, kojoj upućujemo najiskrenije saučešće. Istovremeno, pružamo punu podršku našem nastavniku i učeniku koji se oporavljaju od zadobijenih povreda - dodaje se u saopštenju koje potpisuju kolektiv i direktor škole koju je pohađala.

Podsetimo, u prevrtanju autobusa "Niš ekspres" kod Zagreba stradale su dve osobe.

(Blic)