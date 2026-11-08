ŠTA JE UZROK PREVRTANJA SRPSKOG AUTOBUSA KOD ZAGREBA? Putnici otkrili kako su izgledali minuti strave nakon nesreće

DVE osobe su izgubile život, dok su 33 povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada, kada se prevrnuo autobus srpskih registarskih oznaka koji je saobraćao prema Zagrebu. U trenutku nesreće u vozilu se nalazilo ukupno 35 osoba, a među povređenima su i oba vozača.

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Do udesa je došlo oko 7.30 časova, na 61. kilometru auto-puta, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad. Iako je zvanični policijski uviđaj i dalje u toku kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti, preživeli putnici navode da sumnjaju uzrok nesreće bio umor vozača.

Prema rečima putnika Nikole Golubovića, nesreća se dogodila neposredno nakon što su se vozači zamenili.

- Iz Srbije smo krenuli prema Zagrebu. Dva vozača su se zamenila na stajalištu i vozač je zaspao samo nekoliko minuta nakon toga - ispričao je Golubović za HRT, dodajući da su putnici uglavnom putovali samostalno, neki u posetu rodbini, a drugi poslom.

Dramatične trenutke sletanja s puta opisao je i putnik Marin Jević, koji je u trenutku nesreće sedeo u zadnjem delu vozila.

- Osetili smo da autobus prelazi na bankinu, a zatim je udario u zaštitnu ogradu. Videli smo da se podigao na rampu, nakon čega smo klizili i prevrtali se po livadi nekoliko desetina metara. Kada se autobus napokon zaustavio, nastali su opšti jauci i krici - posvedočio je Jević, opisujući teške scene u kojima su dve osobe pored njegovih nogu ostale priklještene sedištima, dok je veći broj krvavih putnika bio u stanju teškog šoka.