KAMION SLETEO SA CESTE, IMA POVREĐENIH: Teška nesreća kod aerodroma na autoputu Niš - Beograd
U SAOBRAĆAJNOJ nezgodi koja se dogodila jutros u 5.31 sati na autoputu Niš - Beograd kod aerodroma, prema prvim informacijama, povređene su dve osobe kada je kamion sleteo sa puta, saopšteno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.
Kako je navedeno, saobraćajna nezgoda se dogodila kod firme "Wurt", dva kilometra od aerodroma u smeru ka Beogradu, a na lice mesta upućene su dve ekipe Hitne pomoći i vatrogasci, čija je intervencija još u toku.
Tokom protekle noći u Beogradu u 21.25 sati dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, u Ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, a lakše povređeni muškarac (50) prevezen je u Urgentni centar.
Hitna pomoć je imala tokom noći 122 intervencije, od kojih je 15 bilo na javnom mestu.
Najviše intervencija na javnom mestu bilo je zbog tuča i alkoholisanih osoba, a za pomoć su najčešće zvali hronični, srčani bolesnici i astmatičari.
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