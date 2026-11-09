Nesreće

KAMION SLETEO SA CESTE, IMA POVREĐENIH: Teška nesreća kod aerodroma na autoputu Niš - Beograd

Танјуг

09. 11. 2026. u 07:50

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U SAOBRAĆAJNOJ nezgodi koja se dogodila jutros u 5.31 sati na autoputu Niš - Beograd kod aerodroma, prema prvim informacijama, povređene su dve osobe kada je kamion sleteo sa puta, saopšteno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

КАМИОН СЛЕТЕО СА ЦЕСТЕ, ИМА ПОВРЕЂЕНИХ: Тешка несрећа код аеродрома на аутопуту Ниш - Београд

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako je navedeno, saobraćajna nezgoda se dogodila kod firme "Wurt", dva kilometra od aerodroma u smeru ka Beogradu, a na lice mesta upućene su dve ekipe Hitne pomoći i vatrogasci, čija je intervencija još u toku.

Tokom protekle noći u Beogradu u 21.25 sati dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, u Ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, a lakše povređeni muškarac (50) prevezen je u Urgentni centar.

Hitna pomoć je imala tokom noći 122 intervencije, od kojih je 15 bilo na javnom mestu.

Najviše intervencija na javnom mestu bilo je zbog tuča i alkoholisanih osoba, a za pomoć su najčešće zvali hronični, srčani bolesnici i astmatičari.

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