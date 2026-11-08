POSLEDNJE INFORMACIJE O POVREĐENIMA U HRVATSKOJ: Niko nije životno ugrožen

VRŠILAC dužnosti načelnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Zagreb Adis Keranović izjavio je danas da je šest osoba povređenih u prevrtanju autobusa sa srpskim registarskim oznakama na auto-putu A3 jutros kod Ivanić-Grada zbrinuto u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, i da niko od njih nije životno ugrožen.

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Keranović je rekao da su dve osobe već otpuštene iz bolnice, jedna je na odeljenju hitne pomoći i verovatno će uskoro biti puštena, dok će tri osobe ostati na bolničkom lečenju, prenosi Hina.

- Među povredama su prelomi, manja krvarenja i lakše rane - rekao je Keranović.

Autobus "Niš-ekspresa" prevrnuo se oko 7.25 sati na auto-putu A3 u smeru Zagreba, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad.

U nesreći su poginule dve osobe, dok je 33 povređenih prevezeno u više zagrebačkih bolnica.

Hrvatsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je ranije da je među povređenima šest osoba zadobilo teške, a 27 lakše povrede.

Na mesto nesreće upućeno je devet timova Hitne pomoći, uključujući i tim helikopterske hitne medicinske službe (HEMS).

Povređeni su zbrinuti u KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, Kliničkoj bolnici Dubrava, Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj ulici i Kliničkoj bolnici Merkur.