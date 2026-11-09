OD SMOGA SE NE VIDI PRST PRED OKOM: Proslava praznika pretvorila grad u najzagađeniji na svetu, stručnjaci zabrinuti (FOTO)

GUSTI sloj smoga prekrio je Nju Delhi, glavni grad Indije, rano jutros, a opasno visok nivo zagađenja vazduha pogoršali su vatrometi koji su u nedelju uveče ispaljivani tokom proslave hinduističkog "praznika svetla" Divalija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manish Swarup

Uprkos tome što su vlasti ograničile upotrebu vatrometa, stanovnici Nju Delhija su sinoć proslavili praznik uz petarde i vatromete, ispuštajuci dim i sitne čestice u atmosferu, pa je indeks kvaliteta vazduha jutros premašio vrednost od 350 u nekoliko delova glavnog grada Indije, dostigavši kategoriju "ozbiljnog" zagađenja, što predstavlja značajan rizik po zdravlje, prenosi AP.

Merne stanice širom grada zabeležile su pođednako alarmantne vrednosti, dok se vidljivost smanjila jer je siva izmaglica prekrila ulice i visoke zgrade, što se dešavalo i ranijih godina.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manish Swarup

Vrhovni sud Indije je u oktobru pokušao da smanji zagađenje tokom Divalija tako što je ograničio upotrebu uobičajenih pirotehničkih sredstava, dozvoljavajuci pod određenim uslovima samo upotrebu takozvanih "zelenih vatrometa" u vremenskim okvirima od po tri sata tokom prazničnog vikenda.

Iako ovi proizvodi emituju manje štetnih materija, oni nisu potpuno bezopasni, jer oslobađaju čestice i druge zagađivače, dodatno pogoršavajuci već opasan kvalitet vazduha u gradu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manish Swarup

Problem zagađenja vazduha u Nju Delhiju postaje naročito ozbiljan krajem oktobra i u novembru, kada niža temperatura, slab vetar i stagnacija atmosfere sprečavaju razilaženje zagađujucih materija. Rezultat je gusta izmaglica koja može da se zadrži iznad glavnog grada Indije i okolnih područja danima.

Vlasti u Nju Delhiju uvele su niz mera za suzbijanje zagađenja, koje uključuju ograničenja građevinskih radova i upotrebe dizel-generatora, dok su sudovi zatražili ograničenja i na upotrebu petardi. Međutim, te mere nisu sprečile da se svake godine, sezonski, ponovo javi ozbiljno zagađenje.

Ekolozi ističu da su, kako bi se sprečila ova godišnja kriza, potrebna dugoročna rešenja, poput prelaska na čistije izvore energije i strože kontrole emisija iz vozila.

Šveta Narajan, stručnjak za javno zdravlje pri organizaciji "Globalna alijansa za klimu i zdravlje" (Global Climate and Health Alliance), opisala je dosadašnje reakcije vlade kao "ishitrene" i "privremene".

- Mnoge mere se preduzimaju samo zato što je vlada pod pritiskom ili je saterana u cošak, pa mora nešto da učini - rekla je ona.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO