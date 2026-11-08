DRAMA U KNEZA MILOŠA DOBILA JEZIV EPILOG: Vatrogasci gasili požar sa krana, u stanu pronađeno telo žene (75) (FOTO)

ŽENA (75), nastradala je u požaru koji je danas zahvatio zgradu u Kneza Miloša, u centru Beograda.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/bs

Vatrogasci su telo žene pronašli nakon gašenja požara, a kako nezvanično saznaje Telegraf, radi se o vlasnici stana na trećem spratu.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/bs

Požar u zgradi na raskrsnici Kneza Miloša i Miloša Pocerca, podsetimo, izbio je nešto posle 16 sati.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/bs

Intervenisalo je nekoliko vatrogasnih ekipa koji su plamen gasili i pomoću krana. Tokom intervencije saobraćaj ka Beogradskom sajmu je bio preusmeren u Savsku ulicu.

(Kurir.rs)