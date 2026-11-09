NOVI DETALJI TEŠKE NESREĆE U HRVATSKOJ: Oglasio se saobraćajni veštak, sumnja se da je ovo uzrok sletanja srpskog autobusa

SUDSKI veštak za saobraćaj Krunoslav Ormuž ocenio je da je umor vozača najverovatniji uzrok teške saobraćajne nesreće autobusa srpskih registarskih oznaka koja se u nedelju dogodila na auto-putu A3 u Hrvatskoj, u kojoj je poginulo dvoje ljudi, a 33 je povređeno.

Foto: Tanjug/Hina/Daniel Kasap

Prema njegovoj oceni, savremeni sisitemi mogli su da pomognu vozaču, da ga upozore na skretanje sa trake, dok bi vezanje sigurnosnim pojasom znatno umanjilo posledice nesreće.

Ormuž je u izjavi za HRT objasnio da su najčešći uzroci takvih nesreća greška vozača ili tehnički kvar. S obzirom na to da se radi o novijem autobusu i na samu dinamiku nesreće, pretpostavlja da je vozač najverovatnije zaspao za volanom, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta.

- Sistem za održavanje vozila u saobraćajnoj traci mogao je da upozori vozača na skretanje s kolovoza, a postoje i sistemi koji prate njegovo ponašanje i upozoravaju na znakove pospanost - rekao je.

Posebno je naglasio ulogu bezbedonosnog pojasa, koji je nazvao najvažnijim sistemom zaštite. Smatra da bi posledice nesreće, odnosno broj i težina povreda, verovatno bile manje da je većina putnika bila vezana.

Ormuž je podsetio na dve teške autobusle nesreće u poslednjih pet godina koje takođe povezuje sa umorom vozača.

U nesreći 2021. poginulo je desetak osoba, a 2022. kod Brezničkog Huma stradalo je 12 poljskih hodočasnika na putu za Međugorje. Osvrnuo se i na auto-put A3, za koji kaže da je važan tranzitni pravac koji povezuje istok i zapad Evrope, i da je cele godine opterećen teretnim i autobuskim saobraćajem

Zaključio je da sam auto-put nije uzrok nesreće, ali da monotona vožnja može da dopridese pospanosti. Upozorio je da je za nesreću dovoljno tek nekoliko sekundi nepažnje.

- Pri brzini od 100 kilometara na sat, vozilo u tri sekunde pređe skoro 100 metara, pa i kratkotrajno sklapanje očiju može da ima teške posledice - naglasio je.

- Prema dosadašnjim podacima, nesreća se dogodila tako što je državljanin Republike Srbije (55) upravljajući autobusom srpskih nacionalnih registarskih oznaka desnom saobraćajnom trakom na severnom kolovozu auto-puta A3 u smeru Zagreba, dolaskom do 61. kilometra + 200 metara propustio da se kreće sredinom obeležene saobraćajne trake, već je autobusom prešao udesno na zaustavnu traku gde je prednjim delom autobusa naleteo na metalnu zaštitnu ogradu. Autobus se potom nagnuo i sišao na ukošeni meki teren uz auto-put, prevrnuo se i u klizanju zaustavio na ravnoj travnatoj površini - navodi se u izveštaju nakon uviđaja Županijskog tužilaštva u Velikoj Gorici.

U nesreći koja se dogodila u nedelju u 7.24 časa na auto-putu A3 kod Ivanić Grada, poginule su državljanka Crne Gore (17) i državljanka Republike Hrvatske, dok je šestoro putnika zadobilo teške telesne povrede, a 27 ih je lakše povređeno.

Županijsko državno tužilaštvo u Velikoj Gorici naložilo je obdukciju smrtno stradalih osoba. U cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ove saobraćajne nesreće, državno tužilaštvo naložiće potrebna veštačenja i sprovesti i druge potrebne radnje, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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