PORODICE IZ SRBIJE KRENULE KA ZAGREBU Direktor KB Dubrava: Angažovani i psihijatri, devojka (20) helikopterom hitno prebačena u bolnicu
DIREKTOR Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, Ivica Lukšić, izjavio je za Hinu da je u zbrinjavanje povređenih na auto-putu A3 u Hrvatskoj uključena i psihijatrijska služba koja ljudima pruža psihološku pomoć, kao i da su porodice povređenih na putu iz Srbije ka Zagrebu.
U nesreći koja se dogodila oko 7.25 kada seprevrnuo autobus srpskih registarskih tablica na autoputu kod Ivanić-Grada dve osobe su poginule, šest ih je teško, a 27 lakše povređeno i oni su raspoređeni u pet zdravstvenih ustanova.
- Klinička bolnica Dubrava u Zagrebu primila je tokom jutra pet pacijenata koji su povređeni u prevrtanju autobusa na auto-putu nedaleko od Zagreba, od kojih su dve osobe teško povređene - izjavio je dežurni hirurg u toj bolnici Mario Knežević.
Dodao je da je jedna pacijentkinja dovezena helikopterom.
- Reč je o mlađoj ženskoj osobi koja zasad ima tešku telesnu povredu - kazao je Knežević, prenosi HRT.
Prema njegovim rečima, još četiri povređene osobe dovezene su vozilima hitne pomoći, od kojih je jedna u teškom stanju a tri su, prema dosad provedenoj dijagnostičkoj obradi, lakše povređene.
Knežević je rekao da su svi primljeni pacijenti trenutno u stabilnom stanju i da niko od njih nije životno ugrožen.
Prema nezvaničnim informacijama, teško povređena mlađa žena ima oko 20 godina, a drugi teško povređeni pacijent ima oko 50 godina.
Komandir vatrogasne jedinice zagrebačkog okruga Dario Kezerić izjavio je da je u autobusu koji se prevrnuo bilo 33 putnika i dva vozača.
- Prema nezvaničnim informacijama, možemo reći da ima dvadesetak teže i lakše povređenih, ima i preminulih. Za sada ne možemo jasno da kažemo koliki je to broj. Na terenu je sedam vozila i 15 vatrogasaca iz tri vatrogasne stanice. Na terenu je Hitna medicinska pomoć koja zbrinjava lakše i teže povređene osobe i vatrogasci im pomažu u tome - kazao je Kezerić.
Prema nezvaničnim informacijama i snimcima sa lica mesta u pitanju je autobus Niš ekspresa koji je probio zaštitnu ogradu kod zaustavne trake pored auto-puta i prevrnuo se desetak metara dalje.
(Tanjug)
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