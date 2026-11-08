CRNI BILANS NESREĆE KOD ZAGREBA: Dvoje poginulih, šestoro teže, 27 lakše povređenih u prevrtanju autobusa

HRVATSKO Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da su u autobuskoj nesreći na autoputu A3 poginule dve osobe, šest je teže povređeno, a 27 lakše i oni su prebačeni u pet zdravstvenih centara.

Foto: Printskrin Iks/Toljo

U nesreći koja se dogodila oko 7.30 došlo je do prevrtanja autobusa srpskih registarskih oznaka, oko 40 kilometara od Zagreba, neposredno nakon petlje Ivanić-Grad, a mediji prenose da se na snimcima vidi da se radi o autobusu Niš ekspresa.

Hrvatsko ministarstvo navodi da je na lice mesta poslato devet timova hitne medicinske službe, među kojima i tim helikopterske hitne medicinske službe (HEMS), a da su povređene osobe upućene u Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice", Kliničku bolnicu Dubrava, Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj i Kliničku bolnicu Merkur, prenosi Hina.

Ministarstvo zdravlja Hrvatske dodaje da je u stalnoj je koordinaciji sa nadležnim zdravstvenim ustanovama i hitnim službama i da nastavlja da prati situaciju i zbrinjavanje svih učesnika nesreće.

(Tanjug)

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