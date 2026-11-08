OGLASILI SE IZ KBC ZAGREB: Informacije o povređenima u autobusu iz Srbije

KLINIČKO-bolnički centar Zagreb saopštio je danas da je nakon dojave da se nedaleko od tog grada prevrnuo autobus iz Srbije, u kojem je prema nezvaničnim informacijama povređeno 20-ak osoba, odmah aktivirao unutrašnji protokol za prihvat i zbrinjavanje većeg broja povređenih.

Zeljko Puhovski / imago stock&people / Profimedia

U saopštenju se navodi da su alarmirane sve nadležne bolničke službe i da su preduzete potrebne organizacione i kadrovske mere, prenosi HRT.

Pacijenti koji su do sada pristigli u KBC Zagreb nalaze se u postupku dijagnostičke obrade i medicinskog zbrinjavanja, navodi se u saopštenju.

Do sada nije objavljen broj primljenih pacijenata ni pojedinosti o njihovom zdravstvenom stanju.

Dve osobe su poginule a dvadesetak osoba je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj se autobus iz Srbije prevrnuo na auto-putu oko 40 kilometara od Zagreba, saopštili su ranije danas hrvatska policija i vatrogasci.

Saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 7.25 sati na auto-putu A3 u smeru prema Zagrebu, neposredno nakon petlje Ivanić-Grad, prenosi Indeks.

Prema snimcima sa lica mesta nesreću je doživeo autobus Niš ekspresa.

Komandir vatrogasne jedinice zagrebačkog okruga Dario Kezerić je izjavio da je u autobusu koji se prevrnuo bilo 33 putnika i dva vozača.

"Prema nezvaničnim informacijama, možemo reći da ima dvadesetak teže i lakše povređenih, ima i preminulih. Za sada ne možemo jasno da kažemo koliki je to broj. Na terenu je sedam vozila i 15 vatrogasaca iz tri vatrogasne stanice. Na terenu je Hitna medicinska pomoć koja zbrinjava lakše i teže povređene osobe i vatrogasci im pomažu u tome", kazao je Kezerić.

Snimci sa lica mesta koji su se pojavili u hrvatskim medijima pokazuju da je autobus probio zaštitnu ogradu kod zaustavne trake pored auto-puta i da se prevrnuo desetak metara dalje.

Na mesto nesreće stigle su hitne službe, a prema informacijama s terena u akciji spasavanja učestvuje i helikopter a povređeni će biti prevezeni u zagrebačke bolnice.