UHAPŠEN PREDSEDNIK OPŠTINE INĐIJA: Sa njim privedeno još petoro ljudi
VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 8.11.2026. godine, u saradnji sa UKP Odeljenjem za borbu protiv korupcije Novi Sad, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeno ukupno 6 osumnjičenih, dok se za jednim osumnjičenim intenzivno traga.
Osumnjičeni M.G. i U.T. se terete zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stava 3. Krivičnog zakonika, osumnjičeni Đ.V., Đ.D. i D.M. za pomaganje u izvršenju navedenog krivičnog dela, dok osumnjičena T.J. zbog osnova sumnje da je izvršila krivično delo Pranje novca iz člana 245. stava 3. Krivičnog zakonika.
U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni M.G. i U.T., kao direktori javnog preduzeća „Inđija put“ Inđija, u periodu od 2023. do 2025. godine, iskoristili svoj službeni položaj i omogućili sprovođenje javnih nabavki za radove obeležavanja i postavljanja saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Inđija, u kojima je unapred dogovoren ponuđač, te suprotno kriterijumima javne nabavke zaključili ugovore sa izabranim ponuđačem i naložili isplatu novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 26.961.059,30 dinara za ugovorene radove, iako su znali da ti radovi nisu izvedeni.
Osumnjičeni Đ.V., Đ.D. i D.M. terete da su im u tome pomogli sačinjavanjem, potpisivanjem i overom tehničke dokumentacije neistinite sadržine, na osnovu koje je izvršena navedena isplata, a osumnjičena T.J. da je držala novac koji je isplaćen na osnovu fiktivnih faktura o navodno izvršenom prometu građevinske usluge, iako je znala da novac potiče od kriminalne delatnosti.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima M.G., U.T., Đ.V., Đ.D., D.M. i T.J. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
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