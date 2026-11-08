Ovo je moralo da se desi: On je zamenio Poetu na klupi Olimpije Milano
OLIMPIJA zvanično predstavio novog trenera.
Italijanski stručnjak Luka Banki ponovo je postao trener "manekena", saopštio je ove nedelje klub iz Milana.
Ovaj 61-godišnji stručnjak je na klupi nasledio Đuzepea Poetu koji je smenjen posle očajnog starta u Evroligi (učinak 1-9).
Banki je već sedeo na klupi Olimpije, od 2013. do 2015, a 2014. godine postao je šampion Italije.
Kako se ističe, ovo ne remeti njegov posao u nacionalnoj selekciji, pa će ostati selektor "azura" i uporedo obavljati obe funkcije.
Priliku za prekid loše serije u Evroligi novi trener tima iz Milana imaće u četvrtak, kad u "grad mode" dolazi Žalgiris.
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