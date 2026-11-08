Košarka

Ovo je moralo da se desi: On je zamenio Poetu na klupi Olimpije Milano

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 11. 2026. u 15:34

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OLIMPIJA zvanično predstavio novog trenera.

Ово је морало да се деси: Он је заменио Поету на клупи Олимпије Милано

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Italijanski stručnjak Luka Banki ponovo je postao trener "manekena", saopštio je ove nedelje klub iz Milana.

Ovaj 61-godišnji stručnjak je na klupi nasledio Đuzepea Poetu koji je smenjen posle očajnog starta u Evroligi (učinak 1-9).

Banki je već sedeo na klupi Olimpije, od 2013. do 2015, a 2014. godine postao je šampion Italije.

Kako se ističe, ovo ne remeti njegov posao u nacionalnoj selekciji, pa će ostati selektor "azura" i uporedo obavljati obe funkcije.

Priliku za prekid loše serije u Evroligi novi trener tima iz Milana imaće u četvrtak, kad u "grad mode" dolazi Žalgiris.

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