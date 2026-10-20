"NE DAJ, BOŽE, DA POBEDE, KO ĆE OD NJIH DA SE JAVI PUTINU, MAKRONU, MERCU?" Vučević upozorio na pogubnu politiku blokadera

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević gostovao je danas na Prvoj TV, u "Dan na dan", gde je govorio o predstojećim izborima, zabrani gostovanja Aleksandra Vučića na N1, kao i o skupu u Novom Sadu.

Foto: Printskrin/ TV Prva

- Mislim da je naš program i plan za Srbiju dobro poznat. Mi smo u toku letnjih meseci bili aktivni, a novina je da je Aleksandar Vučić išao u preciznije iznošenje planova i poseban akcenat stavio na oblast zdravstva, rešavanja komunalnih problema. Zdravstvo je posebno stavljeno u fokus. Ako dobijemo poverenje naroda i Vučić bude predsednik Vlade, da u neredne tri godine u svakoj opštini se nešto uradi u zdravstvenim ustanovama, da se ljudi osete ravnopravnim - rekao je Vučević.

Govoreći o zdravstvu on je podsetio da se u zemlju vraćaju lekari i sestre, da se proširuje lista retkih bolesti čije lekove finansira država i da je Vučić najavio uvođenje besplatnih prenatalnih testova za trudnice.

Možete da pumpate dokle hoćete, ispumpaće vam novčanike

Lider SNS se dotakao i pamfleta blokadera od 11 tačaka, za koje govori da ga podsećaju na 90-te godine, kada su partije iznosile letke.

-Tako su oni napisali kao da im je veštačka inteligencija rekla. Oko KiM pregovaraćemo o statusu, oko sankcija Rusiji su rekli da će se uskladiti sa EU, to znači poštovani građani da će uvesti sankcije, Republika Srpska im je u trn u oku. Ono što je najosetljivije za građane, Šoškić je predstavio dva modela- da smanjuje plate ili da obara dinar. On poručuje da danas ko ima ratu kredita od 30.000 imaće ratu od 50.000 dinara. Možete da pumpate dokle hoćete, ispumpavaćete novčanike- istakao je.

Nemaju lidere, sve otrcana lica iz lošeg perioda za Srbiju

Kao najveći skandal izdvojio je izjavu Jove Bakića koji je rekao da je vladika Nikolaj Velimirović isto što i Alojzije Stepinac.

- On kao da opet priziva pasja groblja. On je pravi primer kako bi se odnosili na suštinske vrednosti našeg naroda. Je l' moguće da neko i dalje ima dilemu za koga da glasa? Naravno da SNS ima stvari koje mora da menja, vidimo šta smo pogrešili i šta treba da popravimo. O tome je pričao i Vučić- manja vlada, manje ministara, a govorio je i o promenama na lokalnom nivou. Oni pokušavaju da naprave da su oni kao neki vetar, odlučuju neki zborovi i plenumi, nemaju lidere, nova lica, a ono sve otrcana lica iz lošeg perioda za Srbiju. Kakva studentska lista bez studenata, pa to je kao fudbalski klub bez fudbalera. Mi smo sumnjali i znali i sad su na videlo izašlo. Mislite da se spontano sve dešavalo? Sa prijateljima ne idete spontano na kafu. Svi koji organizuju ovo što se sad dešava, svi blokaderi su bili na Cresu na obuci - objasnio je.

Neće biti nasilja s naše strane

Vučević se osvrnuo i na zabranu gostovanja Aleksandra Vučića u TV duelu na N1.

- Kada sam čuo juče mislio sam da je šala. Kada sam video da je stvarno da pozivaju našu listu, ali bez prvog na listi. Šta bi oni radili da su na vlasti? Ovo je opasno što oni spremaju. Oni bi napravili koncept ponovnog osiromašenja građana, a ličnog bogaćenja. Oni nemaju nijednog radnika na listi, a većina je na državnom aparatu. Ne daj Bože da pobede, ko će od njih da se javi na telefon kada pozove Putin, Makron, Mercu? Ko će da se javi i da kaže šta je stav Srbije? Ne može da odete na zbor pa pustite na spikerfon- naglasio je i dodao:

- Oni bi hteli da nas uvuku u taj haos. Od nas neće biti niti se očekuje nasilje. Nikada nisam komentarisao ničije privatne živote, o moralu Pajtića neću da pričam. To je čovek koji je želeo sve najgore svima nama, pokazao je da ima ozbiljnu dozu podlosti o sebi i stalno se pokazuje kao moralna gromada. A onda vidimo iza zavese šta radi. Dobro je da su maske pale, a njegov privatni život je njegov privatni život. Nije Čanak mogao da izgura status Vojvodine, to je Pajtić lukavije radio. On je hteo da ima svoju teritoriju gde upravlja, a možda su obećali nekim agenturama, ambasadama. Građani su mogli da vide ko stoji iza blokaderske politike. To nisu mladi, studenti, iza svega stoji čista politika, stari kadrovi, duboka Demokratska stranka.

Važno je što je Fico došao u Vojvodinu

Govoreći o mitingu u Novom Sadu ističe da je bio veoma važan i da su nakon njega pale stege.

- Novi Sad je oslobođen kad se to desilo. Pale su te stege, to što je silovano od strane blokadera skoro dve godine. Zato je pozitivna emocija posle 16. oktobra. Prodisali su ljudi. Vojvodina je Srbija, oko toga nema igre. To je rečeno baš oko spomenika Svetozaru Miletiću, to je njegov legat. Mnogo simbolike je- od pešaka koji su došli iz Bačke Palanke, ulazak paora, biciklista, bajkera, dolazak Aleksandra sa vozom koji je simbol snaženja Srbije, pešači kroz Petrovaradin i ulazi istim putem kojim je vojska 1918. godine oslobodila Novi Sad. One nose snažnu simboliku. Bilo je sve na nivou, bez ijednog incidenta. Bio sam srećan i zadovoljan. Još jednom se zahvaljujem Robertu Ficu što je došao. Bilo je važno da u Vojvodinu dođe slovački premijer- zaključio je predsednik SNS i pozvao građane da izađu i glasaju i iskoriste svoje ustavno pravno.