Nesreće

BILA NA PET MINUTA OD KUĆE I PRIČALA SA MAJKOM NA TELEFON, ONDA SE ČULO "UPOMOĆ" Očuh otkrio potresne detalje nesreće kod Bečeja

Marta Stojanović

19. 10. 2026. u 16:32

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OČUH stradale K.T. kaže da je njena majka razgovarala s njom telefonom kada se čuo udar i povici 'Upomoć', posle čega su pronašli smrskana vozila kod Bačkog Gradišta.

БИЛА НА ПЕТ МИНУТА ОД КУЋЕ И ПРИЧАЛА СА МАЈКОМ НА ТЕЛЕФОН, ОНДА СЕ ЧУЛО УПОМОЋ Очух открио потресне детаље несреће код Бечеја

Foto: Društvene mreže

Prema njegovim rečima, vozač drugog automobila uleteo je u suprotan smer, a navodno je imao 0,6 promila alkohola, marihuanu i tablete u kolima.

K.T. je poginula na licu mesta, njena drugarica je teško povređena i oporavlja se u bolnici, a sahrana je zakazana za sutra u Bečeju.

Očuh nastradale devojke K.T. (20), koja je u petak poginula kod Bačkog Gradišta, oglasio se za Kurir i otkrio kako je došlo do saobraćajne nesreće koja je njegovu porodicu zauvek zavila u crno.

S.B. kaže da je kobnog dana oko 18 sati njegova pastorka putovala sa fakulteta, u Novom Sadu, kući u Bečej.

- Nju i drugaricu je vozio prijatelj sa fakulteta. Ona je sedela pozadi i bila je vezana, a njena drugarica je bila napred. Ja sam bio u kolima sa suprugom i na putu ka Bosni, kod mojih. Supruga je pričala sa K. preko telefona. Mi smo tek malo odmakli od Bečeja, a K. je bila negde na pet minuta od kuće. Odjednom je supruga čula udar i povike "Upomoć", ali ćerkin glas više nije čula. Shvatili smo da je došlo do nesreće, pa mi je ona rekla da se odmah okrenem i odem na taj put kod Bačkog Gradišta da nađemo ćerku - priča očuh S.B.

On dodaje da su brzo pronašli lice mesta na kom su bila dva smrskana automobila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Tada su već stigli i Hitna pomoć i vatrogasci koji su sekli vozilo u kojem je bila K. sa drugarima. Rekli su nam da je preminula na licu mesta. Ne znam kako smo to preživeli. I danas odbijamo da prihvatimo tu činjenicu - jedva izgovara S.B. u očaju.

Sagovornik kaže da je vozač drugog automobila uleteo u suprotni smer i tako se sudario sa vozilom u kojem je bilo troje mladih.

- Čuo sam da je imao 0,6 promila alkohola u krvi i da su mu našli marihuanu u kolima, kao i neke tablete. On je lakše povređen, pa je nakon zbrinjavanja povreda odveden u pritvor u Novom Sadu. Kažu i da je pre ove nesreće nedaleko oborio i saobraćajni znak i pobegao. Nama ništa neće vratiti ćerku. Nadam se da će biti osuđen na maksimalnu kaznu - naglašava S.B.

Kako saznajemo, prijatelj K.T. je pokušao da izbegne sudar, ali nije uspeo, pa se drugi vozač zakucao u bočnu stranu njegovog automobila, a na tom mestu je sedela K.T.

Ovaj mladić je jedini koji je prošao bez povreda u sudaru, a teške povrede zadobila je i njihova drugarica koja je sedela na mestu suvozača.

Ona je sa teškim prelomima i povredama organa zbrinuta u bolnici, gde se trenutno oporavlja od operacije.

Stradala K.T. zadobila je teške prelome kičme i lobanje i preminula je na licu mesta, a njena sahrana održaće se sutra u 13 sati u Bečeju.

Foto: Društvene mreže

Kako smo ranije pisali, mlada Bečejka stradala je nekoliko dana pre svog rođendana, a društvene mreže preplavile su brojne objave u kojima se opraštaju od voljene muzičarke, koja je svirala cimbal.

- Tragično i iznenada preminula je naša draga, jedina, prelepa cimbalistkinja, učiteljica i član porodice, K. T. Teško je pronaći reči za ovaj neshvatljivi gubitak - piše na Fejsbuk stranici mađarsko narodnog-kulturno obrazovnog centra „Izvor”.

Izraze saučešća ožalošćenoj porodici uputili su i iz Gimnazije Bečej, koju je K.T. završila.

- Sa dubokim bolom i tugom obaveštavamo vas da je naša draga bivša učenica, K. T., tragično i iznenada preminula. Teško je pronaći reči za ovaj neshvatljivi gubitak. U utorak u 13 časova ispratićemo je na njen poslednji put na groblju Belvaroši. Naše iskreno saučešće ožalošćenoj porodici. Počivaj u miru - napisali su oni.

Osumnjičeni vozač je, kako saznajemo, priveden odmah nakon nesreće i njemu je određen pritvor.

(Kurir)

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