PRIJAVA KAO OPSTRUKCIJA: Mića i Sanja Simić, roditelji ubijenog Andreja, pozvani u MUP

MIĆA i Sanja Simić, roditelji Andreja Simića (13), koji je ubijen 5. oktobra 2023. godine u Niškoj Banji, dobili su poziv iz policije nakon što je protiv njih podneta krivična prijava zbog navodnog iznošenja detalja sa suđenja ocu i majci dečaka koji je, kako je utvrđeno istragom, usmrtio njihovog sina.

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Simići smatraju da je ovaj potez deo opstrukcije sudskog postupka, o čemu su govorili nakon što je u Višem sudu u Nišu odloženo ročište u postupku koji se vodi protiv M. M. i M. M. M.

- Ono što smo ranije tvrdili, upravo se dešava. Sanja i ja smo prošle sedmice dobili poziv iz policije jer je protiv nas podneta krivična prijava zbog, navodnog, odavanja određenih detalja sa suđenja i o samom toku postupka, a strana protiv koje se vodi postupak sada maksimalno koristi svaki mogući način da krivicu prebaci na Sanju i mene - kaže Mića Simić.

Usmrćen na tavanu kuće ANDREJ Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine u porodičnoj kući svog školskog druga u Niškoj Banji. Njegovo telo lekari Hitne pomoći zatekli su na tavanu kuće u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa, a Više javno tužilaštvo u Nišu utvrdilo je da je dečak M. M. počinio ubistvo. Njegovim roditeljima preti kazna zatvora od dve do 12 godina.

Nastavak suđenja roditeljima krivično neodgovornog dečaka iz Niške Banje odložen je za 2. novembar, a otac ubijenog Andreja izrazio je sumnju da bi i naredno ročište moglo da bude otkazano jer se, po njegovom mišljenju, pritisci i opstrukcija nastavljaju na svim poljima.

Suđenje M. M. i M. M. M. počelo je 9. februara pred Višim sudom u Nišu. Na pripremnom ročištu oni su negirali krivicu, a potom su iskoristili zakonsko pravo da se brane ćutanjem. Ranije je najavljivana mogućnost da iznesu odbranu, ali je na jednom od prethodnih ročišta saopšteno da to ne žele da učine dok traje, kako su naveli, "medijski linč" protiv njih.

Oni su optuženi za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i za po jedno krivično delo zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica. Njihov sin, koji je usmrtio Andreja, u vreme zločina imao je 13 godina, zbog čega, prema zakonu, nije mogao krivično da odgovara.